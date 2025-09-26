Ali Salih, Onana ile buluştu

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Karadeniz devinin minik taraftarı Ali Salih, kendi elleriyle yazdığı Onana ismi sayesinde hayalini gerçeğe dönüştürdü. Tişörtünün arkasına kalemle "Andre Onana" yazan Ali Salih'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Yoğun ilgi üzerine Trabzonspor da harekete geçti. Bordo-mavili ekip, küçük taraftarı kaleci Andre Onana ile buluşturdu.

KÜÇÜK YÜREKLER, BÜYÜK DUYGULAR

Trabzonspor, Onana ile minik Salih'in buluşmasını, "Küçük yürekler, büyük duygular... Ali Salih, Andre Onana ile buluştu ve formasına kavuştu" başlığıyla duyurdu. İkilinin buluşması çok güzel bir video ile sosyal medyadan paylaşıldı.