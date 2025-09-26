CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Ali Salih, Onana ile buluştu

Ali Salih, Onana ile buluştu

Karadeniz devinin minik taraftarı Ali Salih, kendi elleriyle yazdığı Onana ismi sayesinde hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 06:50
Ali Salih, Onana ile buluştu

Karadeniz devinin minik taraftarı Ali Salih, kendi elleriyle yazdığı Onana ismi sayesinde hayalini gerçeğe dönüştürdü. Tişörtünün arkasına kalemle "Andre Onana" yazan Ali Salih'in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Yoğun ilgi üzerine Trabzonspor da harekete geçti. Bordo-mavili ekip, küçük taraftarı kaleci Andre Onana ile buluşturdu.

KÜÇÜK YÜREKLER, BÜYÜK DUYGULAR

Trabzonspor, Onana ile minik Salih'in buluşmasını, "Küçük yürekler, büyük duygular... Ali Salih, Andre Onana ile buluştu ve formasına kavuştu" başlığıyla duyurdu. İkilinin buluşması çok güzel bir video ile sosyal medyadan paylaşıldı.

