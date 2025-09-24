Yeni galibiyet serisi

Süper Ligde son 3 maçı kazanamayan Trabzonspor, yeni bir sayfa açmak için kenetlendi. Samsunspor beraberliğinin ardından Fenerbahçe yenilgisi ve son olarak Gaziantep FK beraberliği ile 7 puan yitiren bordomavililer, cumartesi günü İstanbul'da oynayacağı Karagümrük karşılaşmasıyla tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor. 6. haftayı 11 puanla 5. sırada kapatan Karadeniz devi, bu anlamda Karagümrük maçını fırsat olarak görüyor. Fırtına, ekim ayındaki milli araya kadar sırasıyla Karagümrük (D) ve Kayserispor'u yenmenin planlarını yapıyor.

OFANSİF BİR TAKIM

Gaziantep FK beraberliği sonrası "Bu oyun taraftarı stada çekmez" diyerek öz eleştiride bulunan Teknik Direktör Fatih Tekke, bundan sonraki süreçte önde basan, rakip yarı sahada daha kalabalık konumlanan ofansif bir Trabzonspor izlettirmek amacında. Tekke'nin Muçi ve Olaigbe başta olmak üzere beklenenin altında performans veren oyuncularla da özel görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

FATİH TEKKE PLAN YAPIYOR

Teknik direktör Fatih Tekke ekibiyle birlikte rakipleri analizlere başladı. Özellikle ligde oynadığı 6 maçın 5'ini kaybeden Karagümrük'e dikkat çeken Tekke'nin hiçbir detayı atlamamaya çalıştığı öğrenildi. Deneyimli teknik adam en zor sınavlarından biri olarak bu maçı görüyor.