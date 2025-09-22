TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Onana'nın geleceği için flaş açıklama!

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Manchester United'dan kiralık olarak Trabzonspor'a katılan ve sergilediği performansla taraftarın gözüne giren Andre Onana için flaş bir gelişme yaşandı.

Transferdeki gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Fabrizio Romano, Onana'nın Trabzonspor ile kiralık sözleşmesi resmi olarak sona erdikten sonra 2026 yazında Manchester United'a döneceğini açıkladı.

İtalyan gazeteci, Onana'nın United'a döndüğü takdirde takımda kalmayacağını, hem oyuncunun hem de takımın bu birlikteliğe sıcak bakmadığını ifade etti.