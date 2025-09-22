CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Onana'nın geleceği için flaş açıklama!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Onana'nın geleceği için flaş açıklama!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un kalesini koruyan dünyaca ünlü yıldız Andre Onana ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak ünlü gazetecinin vermiş olduğu haber, gündem oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 14:47
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Onana'nın geleceği için flaş açıklama!

Manchester United'dan kiralık olarak Trabzonspor'a katılan ve sergilediği performansla taraftarın gözüne giren Andre Onana için flaş bir gelişme yaşandı.

Transferdeki gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Fabrizio Romano, Onana'nın Trabzonspor ile kiralık sözleşmesi resmi olarak sona erdikten sonra 2026 yazında Manchester United'a döneceğini açıkladı.

İtalyan gazeteci, Onana'nın United'a döndüğü takdirde takımda kalmayacağını, hem oyuncunun hem de takımın bu birlikteliğe sıcak bakmadığını ifade etti.

