Onana 8 yıl sonra

Bordo-mavililerin golünü atan Paul Onuachu'ya pası veren Onana, Nisan 2017'den (Ajax formasıyla AZ Alkmaar karşısında) bu yana bir lig maçında ikinci kez asist yaptı. Kamerunlu eldiven, enfes pasıyla maça damga vurdu.

1 PUANLIK PAS

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler bordo-mavili takımın Gaziantep beraberliğini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı. Trabzon yerel basınında yayınlanan gazetelerin manşetleri şu şekilde: Günebakış: Hüsran, Sonnokta: Fırtına kayıp, Taka: Onana'dan Onuachu'ya 1 puanlık pas.