En az gollü sezon

Bordo-mavililer ligin ilk haftasında Kocaelispor'a 1, 2. haftada Kasımpaşa'ya 1, üçüncü haftada da Antalyaspor'a da 1 gol atarak galip geldi. Samsunspor'a da bir gol atan Trabzonspor, berabere kaldı. 5. haftayı Fenerbahçe deplasmanında gol atmadan kapatan Trabzonspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kalarak ilk 6 haftada rakip fileleri sadece 5 kez havalandırabildi.

27 ŞUT, 1 GOL

Bordo-mavililer, G.Antep karşılaşmasında rakip kaleye 27 şut göndererek Nisan 2022'den (30 şut vs Karagümrük) bu yana en yüksek sayıya ulaştı. Ancak hücumdaki bu yoğun çabaya rağmen Bordo-mavililer sahadan yalnızca 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Taraftarlar, üretken oyunun skora yansımamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadı.