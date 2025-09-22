CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor En az gollü sezon

En az gollü sezon

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 6 maçta yalnızca 5 gol atabildi. Bordo-mavililer, 2016- 2017 sezonundan (3 gol) bu yana en düşük gol sayısında kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 06:50


Bordo-mavililer ligin ilk haftasında Kocaelispor'a 1, 2. haftada Kasımpaşa'ya 1, üçüncü haftada da Antalyaspor'a da 1 gol atarak galip geldi. Samsunspor'a da bir gol atan Trabzonspor, berabere kaldı. 5. haftayı Fenerbahçe deplasmanında gol atmadan kapatan Trabzonspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kalarak ilk 6 haftada rakip fileleri sadece 5 kez havalandırabildi.

27 ŞUT, 1 GOL

Bordo-mavililer, G.Antep karşılaşmasında rakip kaleye 27 şut göndererek Nisan 2022'den (30 şut vs Karagümrük) bu yana en yüksek sayıya ulaştı. Ancak hücumdaki bu yoğun çabaya rağmen Bordo-mavililer sahadan yalnızca 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Taraftarlar, üretken oyunun skora yansımamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadı.

F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi!
