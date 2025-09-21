CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Avrupa Onana’nın asistini konuşuyor

Avrupa Onana’nın asistini konuşuyor

Trabzonspor'un yıldız ismi Andre Onana Avrupa'da manşetlere taşındı. Tecrübeli file bekçisi özellikle Onuachu'ya yaptığı asistle öne çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 14:22 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 14:26
Avrupa Onana’nın asistini konuşuyor

Trabzonspor'un Gaziantep FK maçında kalecisi Andre Onana'nın Paul Onuachu'ya verdiği gol pası, Avrupa basını ve yüksek takipçili futbol hesaplarında geniş yer buldu. Onana'nın Onuachu'ya yaptığı asist, sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gaziantep FK karşısında Onuachu'nun beraberlik golünde asisti yapan kaleci Andre Onana, Avrupa'da sosyal medyanın öne çıkan konularından biri oldu. CBS Sports Golazo, EuroFoot ve The European Lad gibi hesaplar anı paylaşırken, Yahoo Sports UK ve SportBible haberi manşete taşıdı. "İlk maçta 8 kurtarış ve maçın adamı, ikinci maçta 60 metrelik asist" vurgusuyla paylaşılan içerikler kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN PAYLAŞIMLAR ŞÖYLE:

CBS Sports Golazo: İlk maçta 8 kurtarış ve maçın adamı seçildi. İkinci maçta ise 60 metrelik pasla Onuachu'ya asist yaptı.

xEuroFoot: "Andre Onana (29), yeni kulübü Trabzonspor için asist yaptı.

The European Lad: "Andre Onana, Trabzonspor'un golünde asist yaptı!"

Football Tweet: "Türkiye'de Andre Onana, Trabzonspor için asist yaptı."

Soar Super Eagles: "Paul Onuachu'nun golünde asist kalecisi Andre Onana'dan geldi."

Yahoo Sports UK: "Onana'nın yükselişi sürüyor; Trabzonspor, 1-1'lik beraberliği onun asistiyle yakaladı."

SportBible, haberde Onana'nın Türkiye'deki başlangıcının 'etkileyici' olduğu, United'daki kötü dönemin ardından toparlandığı vurgulandı.

Haberde ayrıca Manchester United taraftarları sosyal medyada "Man Utd'dan ayrıl, tekrar futbolcu ol" ve "Her oyuncu United'dan uzaklaşınca gelişiyor" gibi yorumlar yaptı.

The Sun: Onana'nın Türkiye'deki harika başlangıcı 60 metrelik asistle devam ediyor. Taraftarlar, 'Sorun United'dı' yorumunda birleşti.

