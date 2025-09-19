CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Farklı sebepten kaybettik!

Farklı sebepten kaybettik!

Trabzonspor'un 1 numarası Onana, derbideki hakem hatalarına değinerek, “Maalesef farklı sebepten kaybettik. Hayatta kontrolünüzde olmayan şeyler var, hakem kararları da bunlardan biri” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 06:51
Farklı sebepten kaybettik!

Trabzonspor'un dünyaca ünlü kalecisi Andre Onana, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kamerunlu eldiven, "Takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde adaptasyonum kolay oldu. Uzun yıllardır onların yanındaymış gibi hissetmeye başladım. Takımımızın yarışmacı mücadele etmeyi seven bir takım. Pas kalitesi ile alakalı benimde hoşuma giden bir tarz var ama önemli olan takımın ihtiyacı bende buna dikkat ederek oynuyorum" görüşünü belirtti.

SONUNA KADAR MÜCADELE

Fenerbahçe derbisini yorumlayan Onana, "Sadece galibiyetler bir şeyler öğretmez. Bazen mağlubiyetler de size çok şey öğretebilir. Bizi birleştiren bir maç oldu. Maçın tamamına yakın bölümü 10 kişi oynamak durumunda kaldık. Bu durumda mücadele etmek gerekir. Takım arkadaşlarım da öyle yaptı" diye konuştu. 29 yaşındaki yıldız, "Her zaman galip gelemeyebilirsiniz. Ancak şunun sözünü veririm. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye ekledi.

KAZANMAK İÇİN ORADAYDIK

AndreOnana, Fenerbahçe derbisinde çok konuşulan hakem kararlarıyla alakalı, "Fenerbahçe maçı bizim için çok önemliydi. Kazanmak için oradaydık. Maalesef farklı sebeplerden dolayı kazanamadık. Hakem kararlarıyla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hayatta sizin kontrolünüzde olmayan şeyler vardır, hakem kararları da bunlardan biri. Kendi yapacaklarımıza odaklanmak istiyoruz. Tabii ki yaşananlar biliniyor" ifadelerini kullandı.

SONG GELMEMİ SÖYLEDİ

Trabzonspor'un eski stoperi Rigobert Song'un transfer görüşmelerinde kendisiyle irtibata geçtiğini aktaran Andre Onana, "Rigobert Song ile uzun süredir tanışıyoruz. Kamerun için efsane bir futbol adamı. Takım ile ilgili çok güzel şeyler söyledi. Şampiyonluk dönemindeki videoları izledim" bilgisini paylaştı.

HOCAMIZ ÇOK İYİ

Teknik Direktör Fatih Tekke ile çalışmaktan dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Andre Onana, "Çok iyi bir hocamız var. Taktik üzerine çalışmayı seviyor. Hem hocamız ile çalışmak, hem yeri görmek için 1 haftam oldu. Ama birçok şeyin benzerlik gösterdiğini, yakın ligler olduğunu söyleyebilirim. Beraber çalışmaya devam edeceğiz" yorumunda bulundu.

KOLEKTİF BİR SPOR

Takım halinde hareket etmenin önemine vurgu yapan kaleci Andre Onana, "Bireysel bir spor yapmıyoruz. Kolektif bir spor... Kazandığınızda beraber, kaybettiğinizde beraber kaybediyorsunuz. Galibiyet sizlere çok şey öğretebilir. Mutlusunuzdur ve detayları gözden kaçırabilirsiniz. Buradaki kendi kariyerim ile alakalı hem bireysel olarak hem kulübün beklentileri çok yüksek" ifadelerini dile getirdi.

TARAFTARLARA ÖZEL MESAJ

Geldiği ilk günden itibaren çok güzel destek mesajları aldığını kaydeden Andre Onana, taraftarlara özel bir mesaj gönderdi. Kamerunlu kaleci, "Taraftarlara şunu söylemek istiyorum; iyi günlerde de kötü günlerde de hep beraber olalım" çağrısında bulundu.

KALECİLERİMİZ YETENEKLİ

Kadroda bulunan genç kalecileri değerlendiren Kamerunlu kaleci Onana, "Genç kalecilerimiz ile ilgili şunu söyleyebilirim gayet yetenekliler ve çalışıyorlar. Önlerinde çok uzun bir yol. Onlara başarılı olmanız, mücadele etmeniz lazım diyorum. Önemli olan fırsat geldiğinde bunu değerlendirmek lazım. Onlarda bu tren geldiğinde, başarılı olmak için çok çalışmaları lazım... Öyle de yapıyorlar zaten" dedi.

