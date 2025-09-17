Trabzonspor'dan geleceğe yatırım! Kadroda ortalama...

Trabzonspor, Süper Lig'de genç kadrosuyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer Süper Lig'de yer alan 18 takım arasında en genç takım olarak öne çıktı. Karadeniz devi, 24.9 yaş ortalamasıyla zirvede yer aldı. Bununla beraber bordo-mavili takımın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerin yaş ortalaması ise 23 oldu. Trabzonspor'un özellikle son 2 yıldır planladığı gençleşme hamlesi bu sezon net bir biçimde meyvelerini toplamaya başladı.

KADRODA GENÇLİK RÜZGARI

Trabzonspor'un kadrosunda 35 yaşındaki tecrübeli futbolcular; Anthony Nwakaeme, Edin Vişça ve Stefan Savic gibi oyuncular bulunmasına rağmen, takımın ortalama yaşı rakiplerine göre belirgin biçimde düşük seviyeye geriledi. Bordo-mavili yönetim, son yıllarda genç oyuncu transferlerine öncelik vererek kadro yapılanmasını uzun vadeli bir projeye dönüştürdü. Bordo-mavililerin transfer politikasında 20–24 yaş aralığındaki futbolculara ağırlık verilmesi, yaş ortalamasına doğrudan yansıdı.

LİSTEDE OULAİ İLK SIRADA

2025-26 sezonu kadrosunda gençleşmeye giden Fırtına'nın transfer döneminde bu proje üzerinden ilerlemesi göze çarpan detay oldu. Trabzonspor'un bu sezon yaz döneminde yaptığı 8 transferin yaş ortalaması 23'e denk geldi. 31 yaşındaki forvet Paul Onuachu ve 29 yaşındaki kaleci Andre Onana dışındaki diğer transferlerin yaş aralığı 19 ile 24 arasına geldi. Öte yandan Trabzonspor'un en yaşlı transferi 31 ile Onuachu olurken, en genç transferi ise 19 ile Christ İnao Oulai oldu.

SÜPER LİG'DE ÖNE ÇIKTI

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda ligde yer alan 18 takım arasında kadrosu en genç olan Trabzonspor oldu. Bordo-mavililerin ardından listenin ikinci sırasında 25.6 yaş ortalamasıyla Fatih Karagümrük, üçüncü sırada ise 25.7 yaş ortalamasıyla Kasımpaşa ve Göztepe yer aldı. Ligin genelinde ise yaş ortalamasının 27'nin üzerinde seyretti.

UZUN VADELİ PLAN

Trabzonspor, kadroya kazandırılan genç oyuncuların gelişiminden hem sportif başarı hem de ekonomik gelir hedefliyor. Teknik Direktör Fatih Tekke, oluşan mevcut kadronun uzun süre birlikte oynaması durumunda çok büyük işler başaracağına her zaman vurgu yapıyor.