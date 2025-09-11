CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Andre Onana'yı KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

Trabzonspor Andre Onana'yı KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

Trabzonspor, yıldız eldiven Andre Onana transferini resmen açıkladı. İşte bordo mavili kulüp tarafından KAP'a bildirilen maliyet... | Son dakika TS spor haberi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 22:36 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 23:09
Trabzonspor Andre Onana'yı KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

Trabzonspor, Manchester United ile geçici transferi konusunda anlaşma sağladığı yıldız eldiven Andre Onana'yı resmen açıkladı. İşte bordo mavili kulüp tarafından KAP'a bildirilen maliyet:

'Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000.-USD garanti ücret ve 1.755.000.-USD imza ücreti ödenecektir.'

ONANA'YA ÖZEL VİDEO

Trabzonspor, Manchester United'dan transfer ettiği yeni kalecisi Andre Onana'yı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

