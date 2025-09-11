Trabzonspor Andre Onana'yı KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor, Manchester United ile geçici transferi konusunda anlaşma sağladığı yıldız eldiven Andre Onana'yı resmen açıkladı. İşte bordo mavili kulüp tarafından KAP'a bildirilen maliyet:

'Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000.-USD garanti ücret ve 1.755.000.-USD imza ücreti ödenecektir.'

Yeni bir macera, yeni bir meydan okuma. Dünyanın en büyük şehir takımına hoş geldin, 𝐴𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑂𝑛𝑎𝑛𝑎! ⚔️ pic.twitter.com/fAwZlfMyLA — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 11, 2025

ONANA'YA ÖZEL VİDEO

Trabzonspor, Manchester United'dan transfer ettiği yeni kalecisi Andre Onana'yı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.