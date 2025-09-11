Onana geliyor

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bordo mavili kulüp, Uğurcan Çakır'ın boşluğunu doldurdu. Fatih Tekke'nin, "Takımdaki genç kalecilere 'abilik yapabilecek, deneyimlerini aktarabilecek' bir isim istiyorum" sözleri sonrası Karadeniz devi, Manchester City'nin 32 yaşındaki Alman kalecisi Stefan Ortega ve Manchester United'ın 29 yaşındaki Kamerunlu eldiveni Andre Onana için hamle yapmıştı. Ortega olmayınca Trabzonspor yönetimi, Manchester ile masaya oturdu ve Onana'nın transferini bitirdi. Tecrübeli eldiven bugün saat 14.00'te özel uçakla Trabzon'a gelecek.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE FORMA GİYEBİLİR

Andre Onana'yı Manchester United kulübü 2023 yılında 50.2 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Senne Lammens transferi sonrasında kaleyi kaptıran Kamerunlu eldivenin bir yıl opsiyon hariç 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri ise 25 milyon euro. Bordo mavililerin Onana'ya yıllık 4 milyon euro civarında maaş ödeyeceği öne sürülüyor. Kiralama bedeli olmadığı için bu fiyatın makul edildiği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin tecrübeli eldiveni, pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe derbisinde oynatmak istediği belirtildi.

Onana modern futbolun "süpürücü kaleci" (sweeper-keeper) tipine çok uygun bir oyuncu. Geleneksel çizgi kalecilerden farklı olarak pas oyununa aktif katılır ve geriden oyun kurulumunda büyük rol oynar.

Güçlü Yönleri

AYAĞINI ÇOK İYI? Kısa pas ve uzun pas isabet oranı yüksek. OYUN KURMA ? Stoperlerin arasına girerek 3. stoper gibi oynuyor. REFLEKSLERI VE ÇABUKLUĞU ? Özellikle yakın mesafe kurtarışları çok etkili. BASKI ALTINDA SOĞUKKANLI ? Pres altında panik yapmaz, doğru pas tercihleriyle oyunu açar. BÜYÜK MAÇ PERFORMANSI ? Şampiyon lar Ligi, derbiler ve final maçlarında ekstra motive olan bir kaleci.

Zayıf Yönleri

ZAMANLAMA HATALARI ? Bazen gereksiz risk alıp hatalı çıkışlar yapabiliyor. TOPU ELDEN KAÇIRMA ? Özellikle sert şutlarda zaman zaman top sektirme problemi var. İSTIKRARSIZ PERFORMANS ? Bazı dönemlerde dalgalı form grafiği görülebiliyor.

Oyun Stili

Onana, Guardiola'nın Ederson'u, Neuer'in Bayern'deki rolü gibi bir kaleci profilinde. n %65 pas isabeti uzun toplarda n %85 pas isabeti kısa paslarda SIK sık ceza sahası dışına çıkarak savunma arkasına atılan topları süpürür. TOPU oyuna hızlı sokarak kontra atak başlatma konusunda çok etkili.

Performans ve güncel durum

Manchester United'da iki sezondur forma giyen Onana, ilk yılında zaman zaman eleştirilse de FA Cup şampiyonluğu ve bireysel ödülleriyle kalitesini kanıtladı. Kariyerinde zorluklarla karşılaşsa da mental gücü ve sahadaki liderliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

DOPİNG SKANDALI:

Nasıl ve neden gerçekleşti?

Onan, 2020 yılının sonlarında yapılan rutin bir doping testinde yasaklı madde kullanımı gerekçesiyle gündeme oturdu. Test sonucunda vücudunda furosemid isimli bir maddeye rastlanınca UEFA tarafından disiplin süreci başlatıldı.

Yanlış ilacın bedeli

Onana yaşanan olay sonrası yaptığı açıklamada söz konusu ilacı kasıtlı olarak almadığını, eşine ait bir ilacı aspirin zannederek kullandığını ifade etti. İlacın kutusunun kendi kullandığı ağrı kesicilerle neredeyse aynı olduğunu belirten kaleci, bunun tamamen bir yanlış anlaşılma sonucu gerçekleştiğini vurguladı.

Sosyal katkı

Saha içindeki performansının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkan kaleci, Onana Vakfı aracılığıyla Kamerun ve Afrika'da sağlık alanında önemli katkılar sağladı. Vakıf üzerinden 1200'den fazla ameliyatın gerçekleştirilmesine öncülük eden Onana, bu çalışmalarıyla FIFPRO İmpact Award ödülüne layık görüldü.

UEFA'nın kararı ve cezanın azaltılması

UEFA, maddenin istemeden alındığını kabul etse de, sporcuların vücutlarına giren her maddeden sorumlu olduğunu belirterek Onana'ya 12 aylık men cezası verdi. Bu kararın ardından yapılan itiraz üzerine ceza daha sonra 9 aya düşürüldü.

Geri dönüş

2021 sonbaharında cezasını tamamlayan Onana, Ajax formasıyla yeniden sahalara çıktı. Yaşanan olay, onun kariyerinde önemli bir kırılma noktası olarak hafızalarda kaldı. Bugün hâlâ üst düzey kulüplerde oynamaya devam eden kaleci, bu skandalı geride bırakıp kariyerini başarılarla sürdürdü.

Onana'ya pet şişe attı

Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu maçında Kamerun deplasmanda Yeşil Burun Adaları'na konuk oldu. Deplasman ekibinde Trabzonspor'a gelmesi beklenen Onana ilk 11'de yer aldı. Ev sahibi ekip 54'te Livramento'nun attığı golle 1-0 kazandı. Onana, soyunma odasına giderken, sahaya giren bir taraftar kendisiyle selfie yapmak istedi. Sinirlenen başarılı kaleci taraftarı itti. Bunun üzerine aynı kişi Onana'ya pet şişe fırlattı.