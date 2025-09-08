Gözler Onana'da

Kaleci transferinde nihai sonuca ulaşmak isteyen Trabzonspor'da çalışmalar hızlandı. Bordo-mavililerde gündemdeki bir numaralı isim Andre Onana oldu. Kamerunlu kaleciyi kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fırtına, Manchester United ile anlaşmaya vardı. Onana'nın da Trabzonspor'da oynamaya sıcak baktığı ve teklife olumlu yaklaştığı belirtildi. Görüşmelerin artık son noktaya geldiği aktarıldı.

DÜZENLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR

2026 Dünya Kupası ve Afrika Uluslar Kupası'nı düşünerek düzenli forma giyebileceği bir takımda yer almak isteyen 29 yaşındaki Onana, Trabzonspor'un teklifini ciddi bir şekilde değerlendirmeye aldı. Onana'nın Süper Lig'de son dönemde forma giymeye başlayan dünyaca ünlü yıldızlardan etkilendiği, Trabzonspor'un planlarından ve sunduklarını beğendiği kaydedildi. Onana'nın geleceğiyle ilgili kısa sürede resmi bir karar alacağı, yeni haftada Türkiye'ye geleceği kaydedildi.

BU SEZON SADECE 1 MAC OYNADI

Onana, bu sezon Manchester United'da forma giymekte zorlandı. Sadece bir kez İngiltere Lig Kupası'nda süre alan Kamerunlu eldiven, Altay Bayındır'ın gerisinde kaldı. Düzenli olarak forma şansı bulmak isteyen 29 yaşındaki Onana, bu sebepten dolayı gelen teklifleri değerlendiriyor.

KALEDE ÇOK TECRÜBELi

Avrupa'nın ünlü kalecileri arasında yer alan Andre Onana; Ajax'la Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı, Manchester United ile de Avrupa Ligi'nde finale çıktı. Onana ayrıca Ajax'la 3 Hollanda Ligi, 1 Hollanda Süper Kupası, 2 Hollanda Kupası kazandı. Inter'le de 1 İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kaldıran deneyimli eldiven, ManU'da da FA Kupası'nda şampiyon oldu. Kamerun Milli Takımı'nın da 1 numarası olan Onana, kariyeri boyunca hep üst düzey seviyede oynadı.