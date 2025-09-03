CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da gündem kaleci transferi! İşte gündemdeki isimler...

Trabzonspor'da gündem kaleci transferi! İşte gündemdeki isimler...

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da kaleci transferi için çalışmalar hız kazandı. Fırtına'da gündeme dikkat çeken isimler geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da gündem kaleci transferi! İşte gündemdeki isimler...

Uğurcan Çakır'ın ayrılığının ardından kaleci arayışlarına başlayan Trabzonspor'un gündeminde 4 isim yer alıyor. Takvim'in haberine göre; Bordo- Mavili takım, Konyaspor'un genç file bekçisi Deniz Ertaş, Başakşehir'den Muhammed Şengezer, Kayserispor'dan Bilal Bayazıt ve Manchester City'den ayrılması beklenen Stefan Ortega ile temaslara başladı. Konyaspor, kalecisi Deniz Ertaş'ın Trabzonspor'a transferine ilişkin kulüpler arasında görüşme yapıldığını duyurdu.

YÖNETİM FAZLA BULDU

Ancak Konya ekibinin 7-8 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu, bu arkamın da yönetim tarafından yüksek bulunduğu ifade ediliyor.

Başakşehir forması giyen Muhammed için de oyuncunun menajeriyle temasa geçildiği ve Başakşehir'e teklif yapılacağı belirtiliyor. Kayserispor forması giyen Bilal için de girişim yapılması bekleniyor. Alman basını da Trabzonspor'un, Manchester City forması giyen Alman kaleci Stefan Ortega ile ilgilendiğini öne sürdü.

G.Saray'a Hakan şoku! Transferi...
F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası!
DİĞER
Sandık kayboluyor ortalık karışıyor! 'Aile Saadeti'nde herkes için yeni dönem başlıyor
CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"
F.Bahçe'ye fırsat transferi! Jota Silva...
F.Bahçe'den transferde bir bomba daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İlkay sağlık kontrolünden geçti İlkay sağlık kontrolünden geçti 00:59
İlkay sağlık kontrolünden geçti İlkay sağlık kontrolünden geçti 00:58
F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! 00:32
F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! F.Bahçe için flaş Spalletti iddiası! 00:31
G.Saray İlkay'ı resmen açıkladı! G.Saray İlkay'ı resmen açıkladı! 00:25
İlkay Gündoğan İstanbul’da! İlkay Gündoğan İstanbul’da! 00:25
Daha Eski
F.Bahçe'den Lookman'a dev teklif! G.Saray... F.Bahçe'den Lookman'a dev teklif! G.Saray... 00:25
F.Bahçe Ederson'u açıkladı! F.Bahçe Ederson'u açıkladı! 00:25
Beşiktaş yıldız ismi resmen açıkladı! Beşiktaş yıldız ismi resmen açıkladı! 00:25
G.Saray'da 4 ayrılık birden! G.Saray'da 4 ayrılık birden! 00:25
F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 00:25
Kerem'e ağır sözler! "Hem cahil hem de..." Kerem'e ağır sözler! "Hem cahil hem de..." 00:25