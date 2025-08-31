Trabzonspor-Samsunspor maçı izle | Trabzonspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor, Karadeniz derbisinde kozlarını paylaşacak. Bordo-mavili ekip, taraftarı önünde hata yapmadan yoluna devam ederek milli araya 4'te 4 ile girmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da muhtemel 11'leri belli olurken, futbolseverler "Trabzonspor-Samsunspor maçı canlı yayın bilgilerini" araştırmayı sürdürüyor. Peki, Trabzonspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor-Samsunspor maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.
TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli (Ozan), Okay Augusto, Olaigbe, Zubkov, Onuachu
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Musaba, Emre, Marius
FIRTINA'DA HEDEF 4'TE 4
Süper Lig'e iddialı bir başlangıç yapan Trabzonspor, bu sezon oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Fatih Tekke yönetiminde Samsunspor karşısında da kazanmayı hedefleyen Fırtına 4'te 4 yaparak milli araya girmeyi amaçlıyor.
TRABZONSPOR'UN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
🔥 Bugün ❤️💙🆚 Samsunspor ⏰ 21.30🏟 Papara Park📲 #TSvSAM
SAMSUNSPOR'UN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI
MAÇ GÜNÜ 💪 #SamsununMaçıVar #TSvSAM
KARADENİZ DERBİSİNDE 55. RANDEVU
Trabzonspor ile Samsunspor, ligde 55. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 54 karşılaşmada bordo-mavililer büyük üstünlük sağladı. Trabzonspor, 32 galibiyet elde ederken, Samsunspor 11 kez kazandı. 11 maç berabere bitti.
TRABZONSPOR 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Trabzonspor, sahasında Samsunspor'a karşı son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, en son 2002-2003 sezonunda 1-0'lık skorla rakibine yenilmişti. Sonraki karşılaşmalarda ise ev sahibi takım; 2003- 2004'te 2-1, 2004-2005'te 3-0, 2005-2006'da 2-1, 2011-2012'de 4-0 ve 2023- 2024'te 2-1 galip geldi. Geçen sezonki mücadele ise 2-2'lik beraberlikle bitti.
FATİH TEKKE KARİYER REKORUNA KOŞUYOR
Teknik Direktör Fatih Tekke, Samsunspor maçından galibiyetle ayrılması halinde, antrenörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini elde edecek. Tekke, bordo-mavili takımda geçtiğimiz sezonun son haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 ve bu sezonun ilk 3 haftasında Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisi elde etti. Başarılı çalıştırıcı, Samsunspor'u da yenip 5 maçlık kariyer rekoru hedefliyor.
TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Samsunspor maçı hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bersan Duran ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstlenecek.