Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor-Samsunspor maçı izle | Trabzonspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Karadeniz derbisine sahne olacak haftada hata yapmak istemeyen Fırtına, milli araya 4'te yaparak gitmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesi iki takımın da muhtemel 11'leri belli olurken, futbolseverler "Trabzonspor-Samsunspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Trabzonspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 10:13
Trabzonspor-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Samsunspor, Karadeniz derbisinde kozlarını paylaşacak. Bordo-mavili ekip, taraftarı önünde hata yapmadan yoluna devam ederek milli araya 4'te 4 ile girmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da muhtemel 11'leri belli olurken, futbolseverler "Trabzonspor-Samsunspor maçı canlı yayın bilgilerini" araştırmayı sürdürüyor. Peki, Trabzonspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor-Samsunspor maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli (Ozan), Okay Augusto, Olaigbe, Zubkov, Onuachu

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Musaba, Emre, Marius

FIRTINA'DA HEDEF 4'TE 4

Süper Lig'e iddialı bir başlangıç yapan Trabzonspor, bu sezon oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Fatih Tekke yönetiminde Samsunspor karşısında da kazanmayı hedefleyen Fırtına 4'te 4 yaparak milli araya girmeyi amaçlıyor.

TRABZONSPOR'UN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

SAMSUNSPOR'UN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

KARADENİZ DERBİSİNDE 55. RANDEVU

Trabzonspor ile Samsunspor, ligde 55. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 54 karşılaşmada bordo-mavililer büyük üstünlük sağladı. Trabzonspor, 32 galibiyet elde ederken, Samsunspor 11 kez kazandı. 11 maç berabere bitti.

TRABZONSPOR 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında Samsunspor'a karşı son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bordo-mavililer, en son 2002-2003 sezonunda 1-0'lık skorla rakibine yenilmişti. Sonraki karşılaşmalarda ise ev sahibi takım; 2003- 2004'te 2-1, 2004-2005'te 3-0, 2005-2006'da 2-1, 2011-2012'de 4-0 ve 2023- 2024'te 2-1 galip geldi. Geçen sezonki mücadele ise 2-2'lik beraberlikle bitti.

FATİH TEKKE KARİYER REKORUNA KOŞUYOR

Teknik Direktör Fatih Tekke, Samsunspor maçından galibiyetle ayrılması halinde, antrenörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini elde edecek. Tekke, bordo-mavili takımda geçtiğimiz sezonun son haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 ve bu sezonun ilk 3 haftasında Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisi elde etti. Başarılı çalıştırıcı, Samsunspor'u da yenip 5 maçlık kariyer rekoru hedefliyor.

TRABZONSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Samsunspor maçı hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Bersan Duran ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstlenecek.

