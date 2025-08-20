TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’dan Renato Sanches hamlesi! Kararı Tekke verecek

Trabzonspor, transfer çalışmalarında orta sahaya takviye için önemli bir ismi gündemine aldı. Bordo-mavililerin, bir dönem Avrupa'nın en dikkat çeken yıldızları arasında gösterilen Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches için kiralık formülünü devreye soktuğu öğrenildi. Bayern Münih, Benfica, PSG ve Roma gibi dev kulüplerde forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, güçlü fiziği, top tekniği ve dinamik oyun yapısıyla göze çarpıyor.

BONSERVİSİ PSG'DE

Sanches, kariyerinde istikrarsız dönemler yaşasa da yeniden çıkış yakalamak için forma şansı bulabileceği bir takıma sıcak bakıyor. Trabzonspor yönetimi, menajerler tarafından önerilen deneyimli oyuncu için kiralık formülü üzerinde bir araştırma yaptı. Bonservisi Fransız kulübü PSG'de olan ve geçtiğimiz sezon Benfica'da kiralık geçiren Renato Sanches, üst üste yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı tam olarak verememişti.

FATİH TEKKE KARAR VERECEK

Kariyerinin son döneminde sakatlıklarla uğraşan Renato Sanches, bordo-mavili takımın gündeminde yer alan çok sayıda orta saha oyuncusundan birisi olarak dikkat çekiyor. Bordo-mavilileroyuncunun transferiyle alakalı olarak Teknik Direktör Fatih Tekke'nin onay vermesi durumunda resmi girişimlerde bulunacak. Portekizli yıldızın sağlık raporu konusunda ise şu an için çok riskli bir durumun bulunmadığı öğrenildi.

ORTA SAHA VE STOPER

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda bordo-mavililer, kadroya takviyelere devam etmeyi planlıyor. Oulai ile beraber orta sahaya bir takviye yapan Fırtına, bir orta saha oyuncusu daha alacak. Orta sahaya yıldız ve deneyimli bir isim isteniyor. Ayrıca stopere de takviye yapılması amaçlanıyor.

KUPA KOLEKSİYONU

Renato Sanches, kariyeri boyunca hem kulüp bazında hem de Portekiz Milli Takımı'nda üst seviyede oynadı. Portekiz Milli Takımı ile EURO 2016'da tarihi bir şampiyonluk kazanan Sanches, Bayern Münih, Benfica, PSG ve Lille ile şampiyonluklara da imza attı.

GEÇEN SEZON 18 MAÇ

2024-2025 sezonunu Portekiz'de Benfica'da kiralık geçiren Renato Sanches, 18 maça çıktı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da boy gösteren ve 3 maçta yer alan 28 yaşındaki orta saha, 1 de gol attı.

TÜRK FUTBOLCULARLA ZAFER KAZANDI

Fransa Ligue 1'de 2020-21 sezonunda Lille ile şampiyon olan Renato Sanches, çok sayıda Türk futbolcu ile beraber oynadı. Trabzonspor'un eski yıldızları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı ile yan yana forma giyen Portekizli futbolcu, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın da takım arkadaşıydı.