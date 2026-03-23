CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den çifte transfer operasyonu! 2 yıldız tribünden izlendi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verirken Hollanda'ya çıkarma yaptı. Sarı-lacivertliler, NEC Nijmegen'de forma giyen 2 genç futbolcuyu tribünden takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 14:29
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı.

Transfer çalışmalarına başlayan yönetimin transfer için Hollanda'ya çıkarma yaptı.

Hollandalı gazeteci Jeroen Kapteijns'in haberine göre sarı-lacivertliler, NEC Nijmegen forması giyen Sami Ouaissa ve Başar Önal'ı radarına aldı.

TRİBÜNDEN İZLENDİLER

Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'nın NEC Nijmegen–Heerenveen karşılaşmasını tribünden takip ettiği genç futbolcuları yakından izlediği belirtildi.

Haberde ayrıca, Sami Ouaissa için Hollanda devlerinden PSV'nin de yakından takip ettiği ifade edildi.

21 yaşındaki Sami Ouaissa bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 30 maçta görev alırken 8 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Sami Ouaissa'nın sözleşmesi ise 2028 yılında sona eriyor.

Başar Önal, bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 29 maça çıktı.

Genç yıldız tüm kulvarlarda 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Başar, ayrıca alt yaş kategorilerinde milli takım formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol kaydetti.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
