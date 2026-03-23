Fenerbahçe'den çifte transfer operasyonu! 2 yıldız tribünden izlendi
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verirken Hollanda'ya çıkarma yaptı. Sarı-lacivertliler, NEC Nijmegen'de forma giyen 2 genç futbolcuyu tribünden takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 Pazartesi 14:29
TRİBÜNDEN İZLENDİLER
Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'nın NEC Nijmegen–Heerenveen karşılaşmasını tribünden takip ettiği genç futbolcuları yakından izlediği belirtildi.
Haberde ayrıca, Sami Ouaissa için Hollanda devlerinden PSV'nin de yakından takip ettiği ifade edildi.
21 yaşındaki Sami Ouaissa bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 30 maçta görev alırken 8 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Sami Ouaissa'nın sözleşmesi ise 2028 yılında sona eriyor.
Başar Önal, bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 29 maça çıktı.
Genç yıldız tüm kulvarlarda 8 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Başar, ayrıca alt yaş kategorilerinde milli takım formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol kaydetti.
