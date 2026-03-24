Fenerbahçe'den yaza damgasını vuracak Lewandowski bombası!
Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılacak Polonyalı dünya yıldızı Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmayı planlıyor. 37 yaşındaki golcü için teklif edilecek sözleşme detayları belli oldu. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
PERFORMANS
Polonyalı golcü, bu sezon İspanyol ekibinde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 16 golle dikkat çekti.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe, 1.85 boyundaki süper santrfora 1+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor.
ABD'NİN DE İLGİSİ VAR
ABD kulüplerinin de Lewandowski ile ilgilendiği aktarılırken, sarı-lacivertli yönetim, iddialı bir projeyle tecrübeli forveti ikna etmeyi hedefliyor.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
