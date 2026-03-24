Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Alman yıldız için düğmeye basıldı
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Almanya'dan o yıldız ile ilgilendiği öğrenildi. Dünyaca ünlü futbolcunun teknik direktör Domenico Tedesco'nun eski öğrencisi olması ise önemli bir detay olarak göze çarpıyor. İşte yaşanan gelişmeler...
24 Mart 2026 Salı 06:51
Bu iki futbolcunun yerine düşünülen isim ise; sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan Leon Goretzka...
TALEPLERİ KARŞILAMAYA HAZIRIZ
Teknik direktör Domenico Tedesco, Schalke 04'te birlikte çalıştığı yıldız oyuncuyla yeniden bir araya gelmek istiyor.
Yönetim de İtalyan çalıştırıcının bu talebi sonrasında Alman yıldızın menajerlik şirketi ROOF'la temasa geçti.
Şirket Goretzka'nın, 2029'a kadar sözleşme, yıllık 7 milyon euro maaş ve 10 milyon euro da imza parası talep ettiğini sarı-lacivertli yönetime iletti.
Fenerbahçe Yönetimi de cevap olarak "Goretzka'nın tüm taleplerini karşılamaya hazırız" dedi. Görüşmelere resmi olarak başlayacak.
TALİPLERİ ÇOK FAZLA
Goretzka'yı Fenerbahçe'nin yanı sıra; Juventus, Milan, Inter, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Olympique Marsilya, Bayer Leverkusen ve Galatasaray da takip ediyor.
37 MAÇTA OYNADI
Leon Goretzka, bu sezon Bundesliga, Şampiyonlar Ligi, DFB Pokal ve DFL Supercup'ta toplamda 37 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda bin 775 dakika sahada kalan Alman yıldız, 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
