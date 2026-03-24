CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Alman yıldız için düğmeye basıldı

Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Alman yıldız için düğmeye basıldı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Almanya'dan o yıldız ile ilgilendiği öğrenildi. Dünyaca ünlü futbolcunun teknik direktör Domenico Tedesco'nun eski öğrencisi olması ise önemli bir detay olarak göze çarpıyor. İşte yaşanan gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 Salı 06:51
Fenerbahçe'den transferde flaş hamle! Alman yıldız için düğmeye basıldı

Fenerbahçe, bir yandan lider Galatasaray'la şampiyonluk için mücadele ederken diğer yandan da yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Santrfor ve stoper bölgesi için gündeme gelen isimleri değerlendiren sarı-lacivertliler, orta saha hamlesi için de düğmeye bastı.

Edson Alvarez'in bonservisini almayacak olan Fenerbahçe Yönetimi, sözleşmesi 2027'de bitecek olan Brezilyalı Fred'le de yollarını ayıracak.

Bu iki futbolcunun yerine düşünülen isim ise; sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan Leon Goretzka...

TALEPLERİ KARŞILAMAYA HAZIRIZ

Teknik direktör Domenico Tedesco, Schalke 04'te birlikte çalıştığı yıldız oyuncuyla yeniden bir araya gelmek istiyor.

Yönetim de İtalyan çalıştırıcının bu talebi sonrasında Alman yıldızın menajerlik şirketi ROOF'la temasa geçti.

Şirket Goretzka'nın, 2029'a kadar sözleşme, yıllık 7 milyon euro maaş ve 10 milyon euro da imza parası talep ettiğini sarı-lacivertli yönetime iletti.

Fenerbahçe Yönetimi de cevap olarak "Goretzka'nın tüm taleplerini karşılamaya hazırız" dedi. Görüşmelere resmi olarak başlayacak.

TALİPLERİ ÇOK FAZLA

Goretzka'yı Fenerbahçe'nin yanı sıra; Juventus, Milan, Inter, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Olympique Marsilya, Bayer Leverkusen ve Galatasaray da takip ediyor.

37 MAÇTA OYNADI

Leon Goretzka, bu sezon Bundesliga, Şampiyonlar Ligi, DFB Pokal ve DFL Supercup'ta toplamda 37 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda bin 775 dakika sahada kalan Alman yıldız, 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor: Gündem Orta Doğu'da savaş
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
