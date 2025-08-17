CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Christ İnao Oulai mesaisi

Christ İnao Oulai mesaisi

Trabzonspor, Fransa 2. Ligi'nde Bastia takımında forma giyen Christ İnao Oulai ile anlaştı. 19 yaşındaki 8 numaranın transferinin 5 milyon euro'ya bitmesi bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Christ İnao Oulai mesaisi

Trabzonspor, Fransa 2. Ligi'nde Bastia takımında forma giyen Christ İnao Oulai transferinde önemli adımlar attı. 19 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, orta sahanın her bölgesinde görev yapabilse de ağırlıklı olarak 8 numara pozisyonunda forma giyiyor. Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun şu andaki piyasa değeri 600 bin euro olarak gözüküyor. Bordo mavili yönetim önce Christ İnao Oulai ile anlaştı. Bastia ile de 5 milyon euro'ya el sıkışmak üzere. Şu ana kadar 18 maça çıkan 1.73 boyundaki futbolcu, 1 gol attı. Oyunu iki yönlü oynayabilen, hem savunmaya hem hücuma katkı veren bir orta saha olan Oulai'nin, pas opsiyonlarını hızlı görüp değerlendirme yeteneği yüksek. Özellikle dar alanda topu saklama ve rakip presinden kurtulmada başarılı. Kısa pas oyununda isabet oranı yüksek. Orta mesafeli paslarla kanatları beslemeyi iyi biliyor. Şut tekniği fena değil; ceza sahası çevresinden gol tehditi oluşturabiliyor.

Oulai'nin haberi var

Bastia Teknik Direktörü Tavenot, Oulai'nin Trabzonspor'a transferi hakkında konuştu: "Bunu gerçekten bilmiyorum başkanla bu konu hakkında hiç görüşmedim, otelde Oulai'yi görünce bu konu hakkında haberi olup olmadığını sordum ve bu konu hakkında bilgisi vardı, oynamak isteseydi oynardı."

Mourinho: Adil bir sonuç oldu!
Cuesta için yeni teklif!
DİĞER
Galatasaray haberi: Ederson transferinde sıcak gelişme! Maç kadrosuna alınmadı...
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinden kiralık katil tuttu! "Aziz İhsan Aktaş'a suikast" planı... Selahattin Yılmaz'a taşere ettiler
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında...
Barış Alper için çılgın bonservis kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 17 Ağustos Pazar Bugünkü maçlar 17 Ağustos Pazar 07:32
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... 01:20
Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... Bruno Lage: Kerem'i F.Bahçe maçında... 01:18
Barış Alper için çılgın bonservis kararı! Barış Alper için çılgın bonservis kararı! 01:10
Mourinho: Adil bir sonuç oldu! Mourinho: Adil bir sonuç oldu! 00:55
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı! 00:55
Daha Eski
Icardi'den F.Bahçe maçı sonrası paylaşım! Icardi'den F.Bahçe maçı sonrası paylaşım! 00:55
F.Bahçe maçında penaltı kararı! F.Bahçe maçında penaltı kararı! 00:55
F.Bahçe'de o isme kırmızı kart! F.Bahçe'de o isme kırmızı kart! 00:55
F.Bahçe maçında kırmızı kart! F.Bahçe maçında kırmızı kart! 00:55
12 Dev Adam turnuvayı 3. tamamladı 12 Dev Adam turnuvayı 3. tamamladı 00:55
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:55