Christ İnao Oulai mesaisi

Trabzonspor, Fransa 2. Ligi'nde Bastia takımında forma giyen Christ İnao Oulai transferinde önemli adımlar attı. 19 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, orta sahanın her bölgesinde görev yapabilse de ağırlıklı olarak 8 numara pozisyonunda forma giyiyor. Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun şu andaki piyasa değeri 600 bin euro olarak gözüküyor. Bordo mavili yönetim önce Christ İnao Oulai ile anlaştı. Bastia ile de 5 milyon euro'ya el sıkışmak üzere. Şu ana kadar 18 maça çıkan 1.73 boyundaki futbolcu, 1 gol attı. Oyunu iki yönlü oynayabilen, hem savunmaya hem hücuma katkı veren bir orta saha olan Oulai'nin, pas opsiyonlarını hızlı görüp değerlendirme yeteneği yüksek. Özellikle dar alanda topu saklama ve rakip presinden kurtulmada başarılı. Kısa pas oyununda isabet oranı yüksek. Orta mesafeli paslarla kanatları beslemeyi iyi biliyor. Şut tekniği fena değil; ceza sahası çevresinden gol tehditi oluşturabiliyor.

Oulai'nin haberi var

Bastia Teknik Direktörü Tavenot, Oulai'nin Trabzonspor'a transferi hakkında konuştu: "Bunu gerçekten bilmiyorum başkanla bu konu hakkında hiç görüşmedim, otelde Oulai'yi görünce bu konu hakkında haberi olup olmadığını sordum ve bu konu hakkında bilgisi vardı, oynamak isteseydi oynardı."