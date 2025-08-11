Trabzonspor-Kocaelispor maçı CANLI YAYIN | Trabzonspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen bordo-mavili ekip, sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak. Ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor ise, deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Trabzonspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:47 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:49
Süper Lig 2025-2026 sezonunun açılış haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Yeni sezona üç puanla başlamak isteyen bordo-mavili takım, galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Ligin yeni temsilcilerinden Kocaelispor ise deplasmanda zorlu bir galibiyet mücadelesi verecek. Papara Park'ta oynanacak olan bu heyecan dolu karşılaşmanın hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leriyle ilgili detayları sizler için derledik.

TRABZONSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Kocaelispor maçı 11 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mustafa, Batagov, Savic, Pina, Folcarelli, Mendy, Nwakaeme, Cham, Zubkov, Onuachu

Kocaelispor: Gökhan, Haidara, Appindangoye, Wieteska, Ahmet, Samet, Nonge, Cihat, Mendes, Agyei, Petkovic

