Spor yazarları Trabzonspor-Reeder Samsunspor maçını değerlendirdi
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor-Reeder Samsunspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
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Teknik heyet için ders, yönetim içinse belki de geleceğe dair bir yol haritasıydı. Çünkü takım üretmeye çabalıyor ama son vuruşlardaki eksiklik, lider oyuncu sıkıntısı, defansif zaaflarla birleşince puan hanesine yansımıyor. Şimdi önemli bir karar vermek gerekecek. Ya sil baştan bir takım kurulacak, ya da eksiklerine rağmen bu takımın üzerine direkt katkı sağlayacak isimlerle yeni bir planlama yapılacak.
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