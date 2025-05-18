Sipay Bodrum FK - Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Sipay Bodrum FK - Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu

Sipay Bodrum FK-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Hafta içi oynanan Türkiye Kupası final maçında Galatasaray'a yenilen ve Avrupa hayallerini zora sokan bordo-mavililer, ligde kalan maçlarının tamamını kazanmayı hedefliyor. Fatih Tekke yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Fırtına, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Bu sezon 33 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Trabzonspor 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Düşme potasından çıkmayı hedefleyen Bodrum FK ise Jose Morais yönetiminde güçlü rakibini yenerek umutlarını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Sipay Bodrum FK-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİPAY BODRUM FK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK-Trabzonspor maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

SİPAY BODRUM FK-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK-Trabzonspor maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN 11'LERİ

Sipay Bodrum FK: Diogo, Üzeyir, Ajeti, Chris, Ali, Cenk, Taylan, Ahmet, Fredy, Bardhi, Gökdeniz

Trabzonspor: Muhammet Taha, Pedro, Okay, Salih, Arif, Ozan, Lundstram, Cham, Nwakaeme, Zubkov, Draguş

TRABZONSPOR'UN AVRUPA HESAPLARI

Türkiye Kupası'nı alamayan Trabzonspor'un Avrupa'ya gitme şansı çok azalsa da imkansız değil. Fırtına, Avrupa arenasında yer alabilmesi için Süper Lig'i ilk beş içinde tamamlamalı. Karadeniz ekibi, şu an 46 puanla 8. sırada yer alıyor. Bordo- mavililerin önünde Göztepe (47), Eyüp (50) ve Başakşehir (51) bulunuyor. Bodrum (D), Samsun ve Antalya (D) karşılaşmalarını kazanmak zorunda olan Karadeniz devi, Başakşehir'in kaybını bekleyecek. İki takım aynı puanda yer alırsa Fırtına ikili averajda üstün. Göztepe'nin de kalan üç maçın birinde takılması lazım. BAY haftası olan Eyüp'ün de kalan iki maçın birinde puan kaybetmesi gerekiyor.

BODRUM FK'DAN KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ

Ligde 35 puan ve averajla 17'nci sırada yer alan Bodrum FK için Trabzonspor maçı kümede kalma yolunda son derece kritik. Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları süren kaleci Kerem ve stoper Celustka ile cezalı forvet Taulant Seferi de bugün yok.

FIRTINA'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Trendyol Süper Lig'de 36. haftada bu akşam Bodrum FK'ya konuk olacak Trabzonspor'da önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları nedeniyle Uğurcan Çakır, Arseniy Batagov, Stefan Savic ve Mustafa Eskihellaç'ın forma giyemeyecekleri ve maç kadrosunda yer almadıkları açıklandı. Ayrıca Simon Banza da maç kadrosuna alınmadı.

FATİH TEKKE'NİN DEPLASMAN KARNESİ

Sezon başında beri dış sahada çıktığı 12 maçta 5 puan toplayan Trabzonspor, Fatih Tekke geldikten sonra açıldı. Bordo mavili takım, 47 yaşındaki teknik direktör ile 4 karşılaşmada 7 puan elde ederek önceki periyodu kısa sürede geride bıraktı.

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Bodrum FK ile Trabzonspor Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynayacakları maçla 3'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım 1'i Türkiye Kupası, 1'i Süper Lig olmak üzere 2 kez karşı karşıya geldi. 2024-25 sezonunun ilk yarısında oynanan karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında da rakibini 3-2 mağlup edip, adını yarı finale yazdıran taraf olmuştu.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sipay Bodrum FK-Trabzonspor maçının hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Murat Altan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yunus Dursun üstlenecek.

Öte yandan kritik randevu öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem de açıklandı. TFF'den yapılan duyuruya göre, Sipay Bodrum FK-Trabzonspor karşılaşmasının VAR'ı Portekizli Luis Godinho oldu. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral görev yapacak.