En büyük sorun istikrar

Trabzonspor, 2024-25 sezonunda yalnızca skor tabelasında değil, kadro istikrarında da ciddi sıkıntılar yaşadı. Süper Lig'de 33 haftada bordo-mavililer, hiçbir maçta üst üste aynı 11'i sahaya süremedi. Teknik adam değişiklikleri, sakatlıklar, cezalar ve formsuzluklar nedeniyle her hafta farklı bir kadro ile sahaya çıkmak zorunda kalan Fırtına, bu nedenle istikrarlı bir oyun kimliği oluşturmakta zorlandı.

Kırılgan bir başlangıç

SEZONUN ilk haftalarında takımın başında bulunan Abdullah Avcı'nın aldığı başarısız sonuçlar sonrası görevine son verilmesi, Trabzonspor'un sezon başı planlarını bozdu. Avcı'nın ardından Şenol Güneş kısa süreliğine takımı devraldı, ancak beklenen çıkışı sağlayamadan o da görevden ayrıldı. Ardından Tekke geldi.

Sürekli değişen oyun kurgusu

ABDULLAH Avcı döneminde daha kontrollü ve savunma odaklı bir anlayışı varken, Şenol Güneş ile hücuma dayalı, Fatih Tekke ile de ön alan baskısı ve savunmadan oyun kurma ile çıkan bir oyun kurgusu denendi. Bu süreçler, oyuncuların rollerini ve pozisyonlarını sürekli değiştirdi.

Sakatlıklar ve cezalar sorunu

KADRO istikrarsızlığının en önemli nedenlerinden biri de yoğun sakatlıklar ve cezalar oldu. Sezon boyunca Uğurcan, Savic, Batagov, Okay, Ozan, Mendy, Nwakaeme, Vişça, Zubkov, Draguş, Folcarelli, Cihan Çanak ve Enis Destan gibi isimler uzun süreli sakatlıklar yaşadı.

Bir omurga oluşturulacak

YÖNETIM ve teknik heyeti, 2025-26 için en büyük önceliği kadro istikrarına verecek. Özellikle transfer döneminde nokta atışı takviyelerle, sakatlık geçmişi temiz oyuncularla daha sağlıklı bir yapı kurulacak. Genç oyuncularla tecrübeli isimler arasında da denge sağlanacak.