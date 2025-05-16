Mendy ayrılmak istiyor

2023'te Angers'tan, Trabzonspor'a gelen Mendy, ayrılmak istediğini söyledi. Fransa'da L'Euipe'e açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki ön libero, "Kendime iki sene Trabzon'da kalıp şampiyonluklara ulaşma hedefi koymuştum. Artık zamanı geldi. Geçtiğimiz yaz Crystal Palace, Torino, Galatasaray, ara transfer döneminde ise Rennes istemişti. Trabzonspor uygun görürse ayrılmak istiyorum" dedi.

Güneş ile 4 maçta galibiyet alamadı

TRABZONSPOR, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde üç büyük rakibine karşı bu sezon 4 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi. Güneş ile 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken siyah-beyazlı takıma deplasmanda 2-1 mağlup oldu, Fenerbahçe'ye 3-2 ve Galatasaray'a 4-3 kaybetti.