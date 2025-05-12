Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Enis Destan...

Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililere dev maç öncesi Enis Destan'dan kötü haber geldi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Galatasaray ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.