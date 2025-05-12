İkinci yarıda durdu

Bordo-mavili ekip, Galatasaray karşısında ilk yarıda daha iyi bir görüntü verirken ikinci yarıda istediği performansı gösteremedi. İlk yarıda pres gücüyle rakibi zorlayan Trabzonspor, ikinci yarıda aynı etkiyi sürdüremedi. İlk devrede yapılan 17 presin 10'u başarılı olurken (yüzde 59), ikinci devrede 12 presin sadece 4'ü başarıyla sonuçlandı (yüzde 33). Bu düşüş, Galatasaray'a daha rahat alanlar sundu. Duran toplarda da ciddi farklar oluştu. Trabzonspor yalnızca 1 korner kazanabildi. Galatasaray ise 9 kornerin 6'sını şutla tamamlayarak ilk golünü de böyle buldu.