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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor İkinci yarıda durdu

İkinci yarıda durdu

Bordo-mavili ekip, Galatasaray karşısında ilk yarıda daha iyi bir görüntü verirken ikinci yarıda istediği performansı gösteremedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
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İkinci yarıda durdu

Bordo-mavili ekip, Galatasaray karşısında ilk yarıda daha iyi bir görüntü verirken ikinci yarıda istediği performansı gösteremedi. İlk yarıda pres gücüyle rakibi zorlayan Trabzonspor, ikinci yarıda aynı etkiyi sürdüremedi. İlk devrede yapılan 17 presin 10'u başarılı olurken (yüzde 59), ikinci devrede 12 presin sadece 4'ü başarıyla sonuçlandı (yüzde 33). Bu düşüş, Galatasaray'a daha rahat alanlar sundu. Duran toplarda da ciddi farklar oluştu. Trabzonspor yalnızca 1 korner kazanabildi. Galatasaray ise 9 kornerin 6'sını şutla tamamlayarak ilk golünü de böyle buldu.

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