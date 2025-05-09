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Eskihellaç’a tam not
Gazıantep'ten transfer edilen Mustafa Eskihellaç, teknik heyetten tam not alıyor. Hem oyundaki istikrarı hem de hırslı yapısıyla alkışları toplayan Mustafa, takımının en önemli kozlarından biri oluyor. Sol bek ve sağ bekte görev alabilen deneyimli futbolcu iki yönlü oyunuyla dikkat çekti. 14 resmi maçta 1 gol, 2 asistle oynayan 28 yaşındaki yıldız yüzde 84 pas isabeti, yüzde 65 ikili mücadele kazanma başarısı ve 6 top kapmayla takımın dinamosu oldu.
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