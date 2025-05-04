Tekke başaracak

Trabzonspor kulübünün 58'nci Olağan Genel Kurulu dün Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel kurula; Başkan Ertuğrul Doğan, Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, kulüp yöneticileri katıldı. Başkan Doğan, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, mali ve yatırım projelerine dair genel kurula bilgiler verdi. Doğan, "Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Benim gözümde ayırmak lazım bunu. Sayın Fatih Tekke geldikten sonra bence çok başarılı bir süreç götürüyor. Kendisini tekrar tebrik ediyorum. Ama o döneme kadar olan süreçte sahada çok istememize rağmen bizlerin de teknik kadronun da çok gayret göstermesine rağmen doğrusunda sizlere mahcup olan skorlar aldık. Biz de çok üzüldük, sizler de çok üzüldünüz. Keşke böyle olmasaydı ama durum bu" diye konuştu.

EN BÜYÜK SORUN GELIR-GIDER DENGESIZLIĞI

Ekonomik konulara değinen Doğan, şunları söyledi: "Trabzonspor'un asıl problemi gelir ve gideri arasındaki dengesizliktir. Bir sürü konunun asıl çıkış sebebi geliri ile gideri arasındaki korkunç dengesizliktir. Trabzonspor'un 30-35 milyon euro bir geliri var, 95-100 milyon euro bir gideri var. Şimdi 5.2 milyar civarında bir borcumuz var. Trabzonspor her yıl hem bu borcun faizini ödemek durumundaydı. Biriken bir vergi borcunun faizi var. Yeni maliye bakanımız bu konuda hassas. Kendisi de konusunda haklı bir şey diyemiyoruz. Yıllardır toplamda 2.5 milyarı bulan yapılandırılmış, yapılandırılmamış civarında bir vergi borcumuz var. Dolayısıyla bunların yüzde 55'ten alınan faizleri bile bu işi korkunç bir yere getirdi. Bankalar Birliği'nden çıkan ilk kulüp olduk" dedi.

BORÇ 2 MİLYAR TL'YE İNECEK

Mayıs ayı sonunda borcu 2 milyar seviyelerine düşüreceklerini aktaran Doğan, "Şu anda SPK'da yürüttüğümüz çalışma da başka önemli bir iş olacak. Bu çok önemli. 3.2 milyar civarında bir gelir bekliyoruz. Yani şu anlama geliyor: Tek kalemde Trabzonspor'umuzun borcu Mayıs ayının sonu Haziran ayının başı itibariyle inşallah 2 milyar seviyelerine gelecek. Bizim bundan sonra yıl sonuna kadar açık ve net söyleyeyim bu borcu tamamen sıfırlayacak üzerine kasaya da para koyacak kadar projelerimiz de hazır. Onu da net olarak belirteyim" ifadelerinde bulundu.

KARTAL ARAZİSİNDE 2 PROJE

İstanbul'da Kartal arazisini 30 yıllığına Trabzon'a kazandırdıklarını da açıklayan Başkan Ertuğrul Doğan, "Biz burada otel ve altında AVM planlıyoruz. Buradan yıllık 12 ile 15 milyon euro bir gelir bekliyoruz. Akyazı'da yani stadımızın hemen yanındaki arazide 180 dönüm arazinin tahsisi Trabzonspor'a yapıldı. Bunun tapuları da alınmıştır. Burada iki tane proje var. Burada da iki proje planlıyoruz. Benim aklımdan geçen buraları satmadan Trabzonspor'a gelir getirecek kalıcı hale getirmek" diye konuştu.

STADIN TAHSİSİNİ ALDIK

Stat konusunda da bilgi paylaşan Doğan, "Stadımızın hem tahsisini aldık. Artık Trabzonspor'a aittir. Altındaki tüm işyerleri ile beraber. Hem de stadın yan tarafında bulunan 105 dönümlük arazinin tamamının tahsisini de Trabzonspor'a kazandırdık. Üzerinde açık AVM, otel, 2 ayrı proje planlanıyoruz" dedi.

TARİHİ DEĞİŞTİRECEK BİR PROJE

Bizim şu anda İstanbul'da 2 arazi üzerinde önemli çalışmamız var. Bir tanesi son aşamaya geldi. Kemerburgaz'da yaklaşık 190 dönüm. Ben Trabzonspor'un tarihini toptan değiştireceğine inandığım bir proje; çok farklı bir şey. Diğeri de yine İstanbul'da Avrupa'nın en büyük Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni yapmak. Şu an U19 Takımımızın başarısı ortada. Bu araziyi de tam Trabzonspor'un bünyesine katmasının tam zamanıdır" diye konuştu.

TESİS TRABZONSPOR'A AİT

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri ile ilgili konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, destekleri için tüm siyasi partilere teşekkür etti. Doğan, şunları ifade etti: "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri çok önemli. Trabzonspor Tesisleri tapulu arazimiz. Tamamı değildi. Orada yaklaşık 19 dönümlük bir arazimiz var. Geri kalan yerlerin tamamında biz işgalci konumundaydık. Diğer 50 dönümü de Trabzonspor'un tapulu malı haline getirmeyi başardık. Yarın bir gün burada bir istimlak olacaksa da artık 19 dönüm üzerinden değil 19 artı 50 dönüm üzerinden olacaktır."

BORÇ 5 MİLYAR 232 MİLYON TL

Denetim Kurulu Başkanı İsmail Keskin; aktif üye toplamı 11 bin 913, Divan Kurulu üye sayısının da 2 bin 277 kişi olduğunu açıklandı. Kulübün borcunu açıklayan Keskin "Gerçekleşen kalemler neticesinde 31.03.2025 tarihi itibariyle kısa vadeli borç toplamımız 4 milyar 403 milyon, uzun vadeli borç toplamımız 1 milyar 477 milyon TL'dir. Kısa vadeli alacaklar 556 milyon 358 bin TL, net borcumuz 5 milyar 323 milyon 965 bin 510.27 TL'dir" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İLE FARK 4-5 KATINA ÇIKTI

Başkan Doğan, şahsına TFF tarafından verilen yaklaşık 4 milyon TL'lik cezanın da kendisi tarafından ödendiğini aktardı. Doğan, "Para olmadan hiçbir iş olmuyor. Her işin arkasında para var. Vizyon, misyon, kulübün duruşu önemli şeyler. Biz şampiyon olduğumuz yıl kulübün değeri 35 milyon euro'ydu. Fenerbahçe'nin kadrosu ise 40 milyon euro seviyelerindeydi. Aramızda çok büyük uçurum yoktu rakiplerimizle. Ama bizim şimdi 4 katı 5 katı bütçelere çıktılar. Biz 35 milyon euro ödemekte zorlanıyoruz. Gelirimiz sınırlı. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor" diye konuştu.