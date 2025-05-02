Hacıosmanoğlu’ndan prim

UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olarak tarih yazan Trabzonspor U19 Takımı, bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı ünvanını elde etti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor U19 Takımı'nın Salzburg ile yarı final, Barcelona ile de final maçlarını A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ile statta izledi. Bordo-mavililer, turnuvayı ikinci sırada bitirerek bir ilki gerçekleştirdi. Trabzonspor U19 Takımı'nın final başarısı, sadece kulübün değil, aynı zamanda Türk futbolunun da gururu oldu. Hacıosmanoğlu, gençlerin bu büyük başarısından büyük memnuniyet duydu. Altyapıdan yetişen oyuncularla Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımı 20 milyon TL primle ödüllendiren Hacıosmanoğlu, bu jestiyle genç futbolculara yalnızca bir ödül sunmakla kalmadı; aynı zamanda uluslararası alandaki başarılarının ne denli değerli olduğunu da ortaya koydu.

UEFA'DAN DA ÖDEME GELECEK

UEFA, 2024-25 sezonu için gençlik turnuvasına katılan kulüplere dağıtılmak üzere toplam 3 milyon euro ayırmıştı. Ödül tutarı resmi olarak duyurulmasa da Mundo Deportivo, birincinin 1.5 milyon, ikincinin yaklaşık 750 bin euro alacağını yazdı.

TRABZON'UN ŞANSI

Ziyarette konuşan Asbaşkan Zeyyat Kafkas şunları söyledi: "Trabzonspor ve Trabzon için siz de büyük bir şanssınız. Bu konuda kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi, saha dışında da bu süreci birlikte paylaşmak ve birlikteliği sürdürmek, Türkiye'ye güzel bir mesaj veriyor. Her zaman yanımızda oldunuz, bu yüzden size ayrıca teşekkür ediyoruz."

SAKA: EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIK

U19 Takımının Teknik Direktörü Eyüp Saka şunları söyledi: "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu süreçte verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki kupayla dönelim, ama nasip olmadı. İnşallah bu yolda; akademimiz, sporcu kardeşlerimiz ve emeği geçen herkesle birlikte yürümeye devam edeceğiz."

BÜYÜK GURUR DUYDUK

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor U19 takımını makamında ağırlayarak başarılarından dolayı kutladı. Tarihi bir başarıya imza atan U19 Takımını tebrik eden Başkan Genç, "Bu gururu bize yaşattığınız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Kulüp Başkanımız Ertuğrul Doğan başta olmak üzere, burada bulunan asbaşkanımıza ve değerli yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte Trabzon futbolu, Türk futbolu ve Trabzonsporumuz adına çok daha güzel sayfaların açılacağına inanıyorum" dedi.