CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Ukraynalı kahraman

Ukraynalı kahraman

Trabzonspor’un ara transfer döneminde Shakhtar Donetsk’ten 6 milyon euro’ya renklerine bağladığı Oleksandr Zubkov, son 9 maçta takımın en skorer ismi oldu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ukraynalı kahraman

Oleksandr Zubkov kasırgası esiyor... Bordomavili takım, ligde 7, kupada 2 olmak üzere son 9 maçta 18 kez ağları havalandırdı. Bu dönemde 7 golle en skorer isim Zubkov oldu. Ligde 19 golle gol krallığında üçüncü sırada yer alan Banza, bu dönemde Zubkov'un gerisinde kaldı. Demokratik Kongolu oyuncu, söz konusu dönemde 4 golle Ukraynalı yıldızı takip etti. Ozan Tufan ile bir diğer Ukraynalı Sikan 2'şer kez fileleri havalandırırken Mendy, Draguş ve Mustafa Eskihellaç da 1'er gol kaydetti. Ligdeki 10 maçta 591 dakika görev alan ve 5 gol atan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada 279 dakika forma giyip 2 gol kaydeden Zubkov, son haftalarda ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu.

TRABZONSPOR'UN GOLCÜSÜ

Ukraynalı Zubkov ligde ve kupadaki 7 golünü de Papara Park'ta kaydetti. Bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor'da ligdeki Hatay, Göztepe ve Alanya maçlarında birer, Çaykur Rize mücadelesinde de 2 olmak üzere 5, Türkiye Kupası'ndaki Bodrum FK ve Göztepe karşılaşmalarında ise birer gol attı

KUPADA FİNAL KATKISI

Zubkov, Türkiye Kupası çeyrek ve yarı finalinde attığı gollerle takımının final yolculuğuna da önemli katkı yaptı. Ukraynalı yıldız, Bodrum ile oynanan ve 3-2 kazanılan çeyrek finalde fileleri sarstı. Yarı finalde de Trabzonspor'un Göztepe'yi 2-0 yendiği karşılaşmada da fileleri sarstı.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'ın B planı ortaya çıktı! Osimhen giderse...
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Canfeza'ya büyük sürpriz!
CHP'li İBB'deki 560 milyarlık yolsuzlukta ikinci perde: 30 kişiye tutuklama talebi
G.Saray'a Morata şoku! Kalma şartı...
F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko Final Four'da! F.Bahçe Beko Final Four'da! 01:37
PSG avantajı kaptı! PSG avantajı kaptı! 01:37
33. haftanın VAR kayıtları açıklandı 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı 01:37
F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz forvet hamlesi! 01:37
G.Saray ve Terim transferde rakip! G.Saray ve Terim transferde rakip! 01:37
Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart Efeler Ligi'nde şampiyon Ziraat Bankkart 01:37
Daha Eski
M. City'den Sara harekatı! M. City'den Sara harekatı! 01:37
G.Saray'da Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da Sanchez depremi! Bunu kimse beklemiyordu 01:37
Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in F.Bahçe'den isteyeceği ücret... Böyle rakam görülmedi! Vlahovic'in F.Bahçe'den isteyeceği ücret... 01:37
G.Saray'a Sacha Boey müjdesi! G.Saray'a Sacha Boey müjdesi! 01:37
Süper Lig’de 35. haftanın programı açıklandı Süper Lig’de 35. haftanın programı açıklandı 01:37
G.Saray'da Lunin ısrarı! G.Saray'da Lunin ısrarı! 01:37