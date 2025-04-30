Ukraynalı kahraman

Oleksandr Zubkov kasırgası esiyor... Bordomavili takım, ligde 7, kupada 2 olmak üzere son 9 maçta 18 kez ağları havalandırdı. Bu dönemde 7 golle en skorer isim Zubkov oldu. Ligde 19 golle gol krallığında üçüncü sırada yer alan Banza, bu dönemde Zubkov'un gerisinde kaldı. Demokratik Kongolu oyuncu, söz konusu dönemde 4 golle Ukraynalı yıldızı takip etti. Ozan Tufan ile bir diğer Ukraynalı Sikan 2'şer kez fileleri havalandırırken Mendy, Draguş ve Mustafa Eskihellaç da 1'er gol kaydetti. Ligdeki 10 maçta 591 dakika görev alan ve 5 gol atan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada 279 dakika forma giyip 2 gol kaydeden Zubkov, son haftalarda ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu.

TRABZONSPOR'UN GOLCÜSÜ

Ukraynalı Zubkov ligde ve kupadaki 7 golünü de Papara Park'ta kaydetti. Bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor'da ligdeki Hatay, Göztepe ve Alanya maçlarında birer, Çaykur Rize mücadelesinde de 2 olmak üzere 5, Türkiye Kupası'ndaki Bodrum FK ve Göztepe karşılaşmalarında ise birer gol attı

KUPADA FİNAL KATKISI

Zubkov, Türkiye Kupası çeyrek ve yarı finalinde attığı gollerle takımının final yolculuğuna da önemli katkı yaptı. Ukraynalı yıldız, Bodrum ile oynanan ve 3-2 kazanılan çeyrek finalde fileleri sarstı. Yarı finalde de Trabzonspor'un Göztepe'yi 2-0 yendiği karşılaşmada da fileleri sarstı.