Spor yazarları Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi

Maçın hakemi Ali Şansalan, yaptığı skandal hatalar ile maçın önüne geçti aslında.

Verdiği penaltıya kendisi inandı mı acaba? Çok merak ediyorum.

Vişça, daha top koluna gelmeden, kolunu kapatıyor. Ne yapacak kolunu!

Ali Şansalan'ın hakemlik mantığına göre 'Ya kesecek ya da kolsuz sahaya çıkacak Vişça!' İkinci yarıda Sikan gole giderken, Lima tarafından yere indirildi. Lima son adam!

Pozisyon kırmızı kart! Ali Şansalan yine çok büyük bir hata daha yaptı bu pozisyonda!

Ne faul verdi ne de kart! Hata yapmada tarih yazdı Şansalan!

Türk hakemlerine destek verelim, moral verelim diyorum hep!

Ama Ali Şansalan gibi amatörce hatalar yapan bir hakeme gel de destek ver!