"Büyük iş yaptık"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Öncelikle UEFA Gençlik Ligi'nde finale çıkarak tarih yazan ve yarın Barcelona ile karşılaşacak Trabzonspor U19 Takımı ile ilgili konuşan Doğan, "Trabzon'un gençleri tarihi bir başarıya imza attı. Ben onlara 4'lü turnuva öncesi 'Zaten bizim şampiyonumuz sizsiniz. Yapacağını yaptınız. Ama artık tüm dünyanın gözü bu turnuvada. Burada artık bir rüyayı gerçekleştirebiliriz' demiştim. Bence o coşku ile oynadılar. Hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmediler. Karşı takımlarda birçok ülkeden oyuncu var. Burada yıllarını vermiş kulüpler, arkalarında çok önemli fonlar, şirketler var" ifadelerini kullandı.

UEFA BİLE ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Başkan şöyle devam etti: "Birçok ülkeden oyuncu var kadrolarında. Ama biz sadece Türk gençleriyle, Karadenizli, Trabzonlu gençlerle mücadele ettik. Orada Gümüşhanelisi, Bayburtlusu, Diyarbakırlısı, Ordulusu var. Tüm Avrupa'nın gündemindeler. UEFA'nın sürekli gündemindeler. Trabzon'da maç oynadık, UEFA'da rekor oldu. Onlar da şaşkınlıkla izlediler. Trabzon halkı da gençlere inanılmaz sahip çıktı ve destek verdi. Doğrusunu yaptı. Şu ana kadar her şey çok güzel. Bizim gözümüzde U19 takımı şampiyondur. Barcelona ile oynayacağız. Dünyada akademi anlamında en iyisi... Gençlerimizin kupayı da alacağına yürekten inanıyorum. Takımımıza güveniyorum."

"ADALETİ GETİRDİK"

Doğan, altyapı ile ilgili şunları söyledi: "Akademide herkes çok büyük emek verdi. Biz bu işin uzmanlarını göreve getirdik, onların önünü açtık, her türlü maddi manevi destek verdik. Adaleti getirdik. Başarının büyük payı onlara aittir. Bu Abdullah Avcı döneminde başladı. Double Pass ile başlayan süreç. Geçen senenin de U19 şampiyonu, bu yıl da hayırlısıyla yine şampiyona olacağız. Avrupa'da finaldeyiz. Çağdaş futbolun ihtiyaçlarına cevap veren sistem kuruldu. Disiplinli, bilimsel. Bu yapı hiç bir şekilde kesintiye uğramadan devam ediyor."

"DÜNYADA BİR NUMARAYIZ"

"Oyuncular eğitim aldıkça, zihinsel-kas yapısı olarak geliştikçe, güçlendikçe, kendilerine verdikleri değer ve inanç artıyor. Bizim şehrimizin yapısı belli. Dünya üzerinde kendine güvenen, en iddialı Trabzonludur. Şöyle bir slogan dünyanın hiçbir yerinde olmaz: Bize her yer Trabzon... Bu, kendine güvenin ve inancın simgesi."

A TAKIMA GEÇİŞ SÜRECİ

"U19'dan A takıma geçiş sürecinin çok güzel yönetilmesi gerekiyor. Bu şart. A takımın başında Fatih Tekke var. Trabzon efsanesi. Bana göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi golcüsü. Şu an şanslı döneme girdiğimizi düşünüyorum. Şenol hocamız burada, Sayın Güngör Şahin akademide."

"TORPİLİ KALDIRDIK"

Doğan: Göreve geldiğimde ilk ziyaretimi akademiye yapmıştım. Bana bir sunum yaptılar ve Eyüp Saka hoca 'Başkanım bizden ne istiyorsunuz' diye sordu. Ben de 'Sizden tek bir şey istiyorum, benden her şeyi isteyebilirsiniz' demiştim. 'Burada torpili, adam kayırmayı duyarsam beni karşınızda bulursunuz ama bunları yapmazsanız maddi manevi her konuda arkanızdayım' demiştim. Bu başarının en büyük payı onlara ait, biz yönetici olarak görevimizi yaptık.

GÖZTEPE TARAFTARINA TEŞEKKÜR

Göztepe ile oynanan yarı final maçındaki centilmen atmosferi öven Doğan, "Göztepe taraftarı çok nezaketliydi. Tribünlerde dostluk hâkimdi. Son yılların en güzel maçlarından biriydi. Centilmence gelip bizim taraftarımızla bütün gün şehri gezdiler. Sadece takımlarını desteklemek için geldiler" sözlerini kullandı.

"GALATASARAY'I YENECEĞİZ"

Başkan Ertuğrul Doğan, Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynayacakları final için "Hak eden kazansın" dedi. Doğan, "İyi bir sezon geçirmediğimiz çok net. Ama Fatih Tekke geldikten sonra toparlanma olduğu da ortada. Herkesin Fatih Tekke'ye sahip çıkması, destek olması gerek. Bence Fatih hoca takımı yavaş yavaş ayağa kaldırıyor. Trabzonspor her finale kazanmak için çıkar. Galatasaray ile oynayacağımız maça da kazanmak için çıkacağız. Başka bir alternatifi yok. Sonucu hep beraber göreceğiz. Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz" ifadesini kullandı.

HAKEMLERE ÇAĞRI

Başkan Doğan, Galatasaray ile oynayacakları final öncesi hakemlere çağrı yaptı: "Sezon başından itibaren Trabzonspor çok mağdur oldu. Finalde yeni mağduriyet istemiyoruz. Hakemin ve VAR'ın olaya müdahil olmadığı güzel bir final olur. Temennimiz bu. Futbolseverlere güzel bir maç izlettirmek istiyoruz."

BASKETBOL İÇİN ÇAĞRI

Trabzonspor'un basketbol ve kadın voleybol branşlarında da faaliyetlerini genişleteceğini belirten Başkan Ertuğrul Doğan, şunları kaydetti: "Trabzon heyecanı seviyor. Basketbol takımımızın isim ve göğüs sponsoruna ihtiyacı var. Trabzonlu ve Trabzonsporlu iş adamlarına çağrı yapıyoruz. Bu konuda destek bekliyoruz. Hep birlikte bir şeyler yapmamız gerek. Yönetim bunu tek başına yapamaz."

"VOLEYBOL TAKIMI KURACAĞIZ"

Doğan: "Trabzon kadınları spora çok düşkündür. Kadın voleybolunda da Trabzonspor olarak yer alacağız. Hedefimiz Sultanlar Ligi. Bunun için görüşmelerimizi ve araştırmalarımızı yapıyoruz."