Tekke ilk kupasının peşinde

Avrupa kupalarına katılma yolunda Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veren Trabzonspor, yeni hocası Fatih Tekke ile kısa sürede finale yükselme fırsatı yakaladı. 47 yaşındaki hoca, 11 Mart'ta gerçekleştirilen imza töreninin ardından 44 gün sonra finale yükselme başarısı göstermeye çalışacak. Karadeniz devi, Tekke ile Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselmişti. Futbolculuk kariyerinde UEFA Kupası, Süper Kupa, Rusya Premier Lig şampiyonluğu, Rusya Kupası, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa gibi birçok önemli başarıya imza atan Tekke, bu kez teknik direktör olarak kupa hedefliyor. Futbolculuk döneminde Trabzonspor formasıyla Türkiye Kupası'nı 3 kez kazanmanın sevincini yaşayan Tekke, aynı başarıyı teknik adam kimliğiyle yaşamanın peşinde.

DOĞAN İLE SİFTAH VAKTİ

Fırtına, Göztepe'yi elemesi halinde kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde ikinci kez kupada final oynama başarısı gösterecek. Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, bordo-mavili takımın finale yükselmesi durumunda 26 Mart 2023'te seçildiği kulüp başkanlığı görevi dönemindeki ilk kupa hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak.

16 KEZ FİNAL OYNADI

Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın sahasında oynayacağı Göztepe'yi mağlup ederek tarihindeki 17. finaline yükselmeyi hedefliyor. 1974-1975 sezonunda Süper Lig'e yükseldiği ilk yılında Türkiye Kupası'nda finale çıkan Karadeniz devi, bugüne kadar 16 finalin 9'unda mutlu sona ulaştı.

ÇIKIŞ BAŞLATTI

Fatih Tekke'nin göreve gelişiyle birlikte Trabzonspor'da başlayan çıkışın, Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürmesi bekleniyor. Bordo-mavili takımın başında kısa sürede etkisini hissettiren genç teknik adam, bu sezon kupaya uzanarak hem takımı hem de kariyeri adına yeni bir döneme imza atmayı amaçlıyor.

GEÇEN YIL FİNALDE KAYBETTİ

Geçtiğimiz sezon finalde Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Trabzonspor, mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Karadeniz devinin bu dönem en büyük hedefi Türkiye Kupası'nı kazanmak.

EN SON 2020'DE ALDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 9 defa mutlu sona ulaşan Trabzonspor, bu sezon 10. kez kupayı müzesine götürmenin peşinde. Fırtına ilk kupasını 1976-1977 sezonunda Beşiktaş'ı mağlup ederek kazandı. Bordo-mavililer; 1977-78'de Adana Demir, 1983-84'te Beşiktaş, 1991-92'de Bursa, 1994-95'te G.Saray, 2002- 03 ve 2003-04'te G.Birliği, 2009-10'da F.Bahçe, 2019- 20'de ise Alanya karşısında kupayı müzesine götürdü. 4 yıl aradan sonra aynı başarıyı yakalamayı hedefliyor.

EN BÜYÜK KOZ ZUBKOV

Ara dönemde Shakhtar'dan 6 milyon euro'ya alınan Zubkov, Papara Park'ta oynadığı son 5 maçta gol katkısı yaptı. Gaziantep FK karşılaşmasında yaptığı asistin ardından, Hatay ve Göztepe filelerini sarstı. Ardından Rize'ye 2 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-2 kazanılan Bodrum FK sınavında attığı golle yarı finalin kapısını araladı. Ukraynalı hücum oyuncusu, yarınki Göztepe karşılaşmasında da Fatih Tekke'nin en büyük kozu olacak.

ORTA SAHADA KRİZ

Fırtına'da Göztepe maçı öncesi orta sahada büyük sıkıntı yaşanıyor. Mendy ve Okay'ın kart cezalısı, Folcarelli'nin ise sakatlığının bulunması nedeniyle orijinal mevkii defansif ve merkez orta saha olan sadece iki isim kaldı: Lundstram ve Ozan. Fatih Tekke, oluşacak olumsuzluklara karşın Cham, Mustafa ve Vişça gibi oyuncuları orta sahaya çekmeyi planlıyor.

MALHEIRO TARİHE GEÇEBİLİR

Pedro Malheiro, Göztepe'ye karşı sahaya çıkacağı maçta kulüp tarihine geçmeye çok yakın. Şu ana dek 4 gol atan ve 4 de asist yapan 24 yaşındaki Portekizli, bir gol ya da asist üretmesi halinde, son 15 sezonun en skorer sağ beki ünvanını tek başına ele geçirecek. 2010 yılından bu yana Trabzonspor formasıyla bir sezonda en fazla skor katkısı sağlayan sağ bekler listesinde Malheiro, Meunier ve Pereira ile zirveyi paylaşıyor. Bu isimlerin toplamda 8 gole direkt (gol+asist) katkısı var.

BEKLER KATKI SUNUYOR

Fatih Tekke ile 6 resmi maça çıkan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda toplam 11 gol attı. Bu 11 golün 10'u akan oyunda gelirken, 5'inde ise bek katkısı dikkat çekti. Malheiro ve Mustafa Eskihellaç'ı hücum organizasyonlarında aktif kullanan Tekke, iki yıldızın performansından hayli memnun.