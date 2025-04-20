Adana'da kolbastı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında dün deplasmanda Adana Demir ile karşılaştı. Ligde geçen hafta Çaykur Rize'yi 2-0 yenen bordo- mavililer, Mavi Şimşekleri de devirdi: 1-0. Aklı perşembe günü Göztepe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında olan bordo mavili takım, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında çok risk almadı. 45. dakikada Muhammed Cham'in kornerine kafayı vuran Simon Banza fileleri sarsarak maçın tek golünü attı, 3 puanı getirdi.

BU SEZON İLKİ BAŞARDI

Karadeniz devi dünkü galibiyetle birlikte bu sezon bir ilki başarmış oldu. Geçen hafta Rize'yi Papara Park'ta mağlup eden bordo mavililer dün de Adana Demir'i deplasmanda yenerek hem iç sahada hem dış sahada art arda galip geldiği ilk seriyi yakaladı. Bordo mavililer, Papara Park Stadı'nda 19. haftada Antalya'yı 5-0 ve 20. haftada yine sahasında Sivas'ı 4-0 yenerek üst üste iki galibiyet almıştı.

TEK DEĞERLİ ŞEY ALINAN 3 PUAN

Fatih Tekke, 3 puanın olumlu olduğunu söyledi. Bordo mavili hoca şunları söyledi:

Hanemize tek değerli şey var, 3 puan. Oynanmamış olarak ama 3 puan olarak düşünmeliyiz. Biz böyle oynamamalıyız.

Perşembe günü çok değerli bir maç oynayacağız. Folcarelli'yi kaybettik, sakatlandı ama oyunla ilgili konuşulacak bir şey yok

Trabzonspor forması giyen herkes en iyisini göstermeli. İsimler çok önemli değil burada. Danylo da bizim önemli oyuncularımızdan

Çok aşağıda oynadık, beklemediğim kadar aşağıda oynadık. İyi oynamadığımız için mutsuzluk var. 3-4 değil, 15-20 pozisyon olması gerekiyor belki.

ORTALAMA 0.92 GOL

Bordo mavili takım bu sezon Süper Lig'de attığı 48 golün 34'ünü iç sahada kaydetti. İç sahada 15 maçta 2.26 gibi gol ortalaması ile maçlarını oynarken, deplasmanda 15 maçta 14 gol atarak 0.92 gol ortalamasında kaldı.

TEKKE ETKİSİ

Fatih Tekke, 35 günde Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 10 puan topladı ve Abdullah Avcı ile Şenol Güneş'in ardından Karadeniz devini yükselişe geçirmeyi başardı. Dün Adana Demirspor'u yenerek taraftarının umutlarını artırdı.

90 DAKİKA '0' KART

Karadeniz devinde Adana Demir maçına Malheiro, Uğurcan, Ozan, Savic ve Vişça sarı kart sınırında çıktı. Kart görmeleri halinde Alanya maçında görev yapamayacaklardı. Ancak Fırtına dün maçı kartsız tamamladı.

FOLCARELLI SAKATLANDI

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor dün bir şok daha yaşadı. Adana Demirspor karşılaşmasına ilk 11'de çıkan yeni transferlerden Tim Jabol Folcarelli, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Rakibi ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası sağ ayağından sıkıntı yaşayan 25 yaşındaki merkez orta saha yerini Ozan Tufan'a bıraktı. Rizespor maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Folcarelli'nin Demir sınavında yaşadığı sakatlık moralleri alt üst etti.

CHAM, DEMİR'İ BOŞ GEÇMİYOR

Bu sezon Süper Lig'de 26 maçta görev alan Muhammed Cham'i Fatih Tekke dün ilk kez ilk 11'e aldı. Sezonun ilk yarısındaki Adana Demir maçında 3 gol ve 2 asistle şov yapan 24 yaşındaki 10 numara dün Banza'ya asist yaptı. 58. dakikada kenara alınan Cham toplamda 4 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

1 NUMARA ÇAKIR: 13 MAÇTA KAPADI

Ligde 30 maçın 13'ünde rakiplerine gol izni vermeyen Fırtına'da, lig maçlarının tamamında kaleyi koruyan Uğurcan Çakır bu istatistikte yine bir numara oldu. 36 gol yiyen Karadeniz ekibi, maç başına kalesinde 1.24 gol gördü. Trabzonspor dış sahada 6, iç sahada ise 7 kez kalesini gole kapadı.

ŞANSSIZ BATAGOV

Fırtına ile çıktığı 18 maçta 2 gol atan ve 1 de asist yapan Batagov dün şanssızlık yaşadı. 23 yaşındaki Ukraynalı stoperin, Adana Demir sınavında bir şutu direkten döndü. 1.85 boyundaki futbolcu, Savic ile iyi bir ikili oluşturdu.

FATİH TEKKE'DEN KUPA REVİZYONU

Teknik direktör Fatih Tekke, Adana Demir sınavına Rize maçının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. Sakatlığı bulunan Draguş'un yanı sıra Nwakaeme, Ozan ve Zubkov kulübeye çekilirken, Mendy, Vişça, Cihan ve Cham ilk 11'de sahaya çıktı.

NWAKAEME YİNE AĞRI HİSSETTİ

Sakatlığı nedeniyle çok sayıda maç kaçıran Nwakaeme, Adana Demir maçı öncesi de ufak bir sakatlık yaşadı. Maçın 21 kişilik kadrosunda bulunan Nijeryalı yıldız ile ilgili konuşan Tekke, "Kasığında bir sakatlık var o nedenle oynatmadık" dedi.