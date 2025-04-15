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Bekler yeniden doğdu

Başarılı çalıştırıcı ile 5 resmi maça çıkan Mustafa Eskihellaç ve Pedro Malheiro 5 kez skor katkısı sağladı... İkili 1 gol atarken, 4 de asist yaparak ön plana çıktı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 06:50
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Bekler yeniden doğdu

Trabzonspor'da Fatih Tekke ile açılan yeni dönemde Pedro Malheiro ve Mustafa Eskihellaç'ın performansları oldukça dikkat çekiyor. Fatih Tekke geldikten sonra iki bek oyuncusu toplamda 5 gole doğrudan katkı sağladı. Trabzonspor'un, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki futbolcu da Ukraynalı Zubkov'a 1'er asist yaparak mücadelede yıldızlaştı. Pedro Malheiro ve Mustafa Eskihellaç, Fatih Tekke'nin gelişinden sonra hem savunmada hem de hücumda adeta harikalar yaratıyor.

MALHEİRO'DAN K ARİYER REKORU

Süper Lig'in ilk yarısında Gaziantep FK ile çıktığı 16 karşılaşmada 1 asist yapan Mustafa, bordo-mavili formayla kısa sürede daha fazlasını yapmayı başardı. Pedro Malheiro ise bu sezon 4 asiste ulaşarak kariyerindeki en yüksek asist sayısını yakaladı. Sağ ve sol bekte forma giyen iki futbolcu, teknik direktör Fatih Tekke göreve geldikten sonra toplamda 4 asist ve 1 gollük katkı sağladı. Bu 5 maçlık süreçte Mustafa Eskihellaç 1 gol-2 asist kaydederken, Pedro Malheiro da hanesine 2 asist yazdırarak dikkat çekti.

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