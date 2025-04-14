Süper Trabzon

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe Koleji Novotel'i 74-62 mağlup etti ve şampiyon oldu. Bordomavililer, önümüzdeki sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek. Trabzonspor Basketbol Takımı, geçen sezon Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) şampiyonu olarak Türkiye Basketbol 2. Ligi'ne yükselmişti. Bu dönem başında ligden çekilen Samsunspor'un yerine Basketbol Federasyonu tarafından bir üst lig olan Türkiye Basketbol Ligi'ne davet edilmişti. Lig başlangıcına 15 gün kala davet alan Fırtına, çıktığı ilk 8 maçta da 5 kez yenilerek taraftarını üzmüştü. Ancak ardından gaza bastı ve tarihi bir sezon geçirerek Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

DOĞAN'DAN KUTLAMA

Başkan Ertuğrul Doğan, şampiyon takımı kutladı: "Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde bu sezon gösterdiği üstün performansla şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan basketbol takımımızı yürekten kutluyorum. Bu şampiyonluk, tüm taraftarlarımıza ve camiamıza hayırlı olsun."

TRABZON'A BASKETBOLU HATIRLATTIK

Geçen sezon Yalovaspor'la şampiyon olan bu dönem de Trabzonspor ile ipi göğüsleyen başantrenör Faruk Beşok, hedeflerinin büyük olduğunu söyledi. Beşok, "Ligin başlamasına 15 gün kala davet edilmiştik. Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın büyük fedakarlığı ile bu noktaya geldik. Trabzonspor taraftarı basketbolu unutmuştu, yeniden hatırlattık. Artık daha düşüş olmaz" dedi.