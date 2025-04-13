Arseniy Batagov: Savic bana yardımcı oluyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un oyuncusu Arseniy Batagov, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Batagov'un açıklamaları...

"SAVIC BANA YARDIMCI OLUYOR"

"Gerçekten iyi performans gösterdik. Takımdaki herkes yüzde 100'ünü gösterdi. Bizim için golleri Zubi attı. Onu tebrik ediyorum. Ben de sakatlık sonrası 11'e döndüm, çok mutluyum. Savic çok tecrübeli. Bana hem antrenmanlarda hem maçlarda çok katkı sağlıyor. Bana hep yardımcı oluyor."