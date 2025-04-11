Trabzonspor'da Krstovic harekatı! A Milli Takım'ımıza 3 gol atmıştı

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları planlı bir şekilde devam ediyor. Bordomavililerde hücum hattı için önemli bir isim daha gündemde duruyor. İtalyan basınında yer alan haberlerde; Lecce'de forma giyen Karadağlı forvet, Nikola Krstovic'in Karadeniz devinin listesinde olduğu aktarıldı. Karadağ Milli Takımı'nın da kritik isimlerinden olan Krstovic, bu sezon 32 resmi maçta 11 gol atarken 3 de asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcunun Lecce ile sözleşmesi 2027'de sona erecek.

BÜYÜK MAÇLARDA PARLADI

2023'ten bu yana Lecce'de yer alan Karadağlı santrfor, 68 resmi maçta 18 gol kaydetti ve 5 asist yaptı. Özellikle bu sezon kariyerinde çıkış yakalayan Krstovic'i hem İtalya'da hem de Avrupa'da çeşitli liglerde takımlar yakından takip ediyor. Avrupa'da daha güçlü bir takıma gitmeyi hedefleyen yıldız forvet, Trabzonspor'dan gelebilecek bir teklife çok sıcak bakıyor. Karadağlı futbolcunun sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı vurgulanıyor. Krstovic, bu sezon büyük maçlarda dikkat topladı. Krstovic, Milan'a attığı 2 gol, Juventus önünde yaptığı asist ve Roma filelerine gönderdiği golle yıldızlaştı.

TÜRKİYE'YE 3 GOL ATTI

Nikola Krstovic, 19 Kasım 2024'te UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ formasıyla A Milli Takımımız'a 3 gol birden attı. Karadağ, Türkiye'yi 3-1 yenerken tüm goller Nikola Krstovic'ten gelmişti.