12 sezonun en kötüsü

Fırtına, Trendyol Süper Lig'de son 12 sezonun en kötü dönemini yaşıyor. Karadeniz devi, 2013-14'te 42 puanla 4, 2014-15'te 47 puanla 6, 2015-16'da 37 puanla 10, 2016-17'de 47 puanla 5, 2017-18'de 45 puanla 5, 2018-19'da 49 puanla 4, 2019-20'de 57 puanla 2, 2020-21'de 51 puanla 4, 2021- 22'de 67 puanla 1, 2022-23'te 45 puanla 6, 2023- 24'te 46 puanla 3, bu sezon da 36 puanla 11. sırada yer aldı. Trabzonspor, 2012-13'te 34 puanla 12. sırada yer alarak son yılların en kötü derecesini elde etmişti.

37 MAÇTA 13 GALİBİYET

Bordo mavililer, Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 37 resmi maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı. Süper Lig'deki 28 müsabakadan 9'ar galibiyet, beraberlik alan ve 10 kez kaybeden bordo-mavili takım, Avrupa'da da ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi gördü. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

4 PUAN TOPLAYABİLDİ

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde İstanbul'da Başakşehir'i 3-0 yenmesine karşın sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye İstanbul'da 4-1 yenilerek 3 maçta 4 puan elde etti. Trabzonspor, 28 maçta topladığı 36 puanla 1.28 puan ortalamasında kalarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

HER MAÇA FARKLI KADRO

Süper Lig'de bu sezon kadro istikrarsızlığından canı en fazla yanan takımlardan birisi de Trabzonspor oldu. Bordo mavili takımda sezon başından beri özellikle sakat oyuncuların fazlalığı, teknik adamların bir türlü ideal 11'i oluşturmasına izin vermedi. Karadeniz ekibinde Başakşehir maçı öncesinde göreve getirilen Fatih Tekke de geride kalan 3 Süper Lig ve 1 Kupa maçında sahaya farklı 11'lerle çıktı.

BAŞAKŞEHİR KADROSU

Fatih Tekke ayağının tozuyla çıktığı Başakşehir deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılırken bu maça Uğurcan, Hüseyin, Batagov, Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Vişça, Ozan Tufan, Sikan ve Banza 11'i ile başladı.

GÖZTEPE KADROSU

Süper Lig'in 29. haftasında Papara Park Stadı'nda Göztepe ile 1-1 berabere kalan bordo- mavili takım bu kez farklı bir 11 ile sahaya çıktı. Fatih Tekke bu maçta takımın büyük bölümünde değişikliğe giderek Uğurcan, Okay, Serdar, Malheiro, Mustafa, Mendy, Lunstram, Zubkov, Ozan, Vişça, Enis Destan 11'ini tercih etti.

FENERBAHÇE KADROSU

Genç teknik adamın Süper Lig'de en son oynanan Fenerbahçe derbisi kadrosu ise sürpriz olarak nitelendirildi. Tekke, bu maça Uğurcan, Savic, Mustafa, Arif, Malheiro, Lunstram, Mendy, Okay, Banza, Zubkov, Draguş ilk 11'i ile başladı. Bordo mavililer Fenerbahçe karşılaşmasından 4-1 mağlup ayrıldı.

BODRUM FK KADROSU

Öte yandan Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında konuk ettiği Bodrum FK'ya karşı ise Uğurcan, Serdar Saatçı, Okay, Malheiro, Lundstram, Mendy, Sikan, Mustafa, Zubkov, Vişça, Banza 11'i ile çıktı. Tekke'nin ekibi bu karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak yarı finale yükselme başarısı gösterdi.