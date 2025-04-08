Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye farklı yenilirken maçtaki kırılma anı olan penaltı pozisyonu çok tartışılmıştı. Hakem Mehmet Türkmen'in önce çizgi dışında faul dediği pozisyon VAR'daki Polonyalı hakem Daniel Stefanski'nin uyarısıyla çizgi üzerinde olduğu için penaltı olarak değerlendirilmişti. Maçın ardından beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler Mustafa Çulcu, Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, Mehmet Türkmen ve VAR'ın kararları hakkında değerlendirmelerde bulundular. 44. dakikada Fenerbahçe'nin Zubkov'un pozisyonu ile ilgili penaltı beklediği pozisyonla ilgili... Bülent Yıldırım: "Bütün açılardan bakınca, video hakem gibi penaltıyı gerektiren açık, net ihlal görmedim. Hakemin kararı doğru."

Deniz Çoban: "Zubkov, küçülmek için her şeyi yaptı. Kolunu sakladı Zubkov. En iyi görecek olan Fred şutu attı, itirazı yok. Benim fikrim penaltı değil." Bahattin Duran: "Top dirseğine gelmeden açtığına dair açtığını ispat edemedim. Hakemin kararına saygı duyuyorum."

FAÜLÜ OSAYI YAPTI

48. dakikada Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı... Bülent Yıldırım: "Osayi, denge ayağının çevirirken, topu geri doğru çalımlarken, sol ayağı Mustafa'ya bastı. Burada verilmesi gereken karar Trabzonspor lehine serbest vuruş. VAR marifetiyle penaltı çıktı. VAR çağırmalı, Osayi'nin Mustafa'nın ayağına basmasını göstermeliydi, VAR burada çok ciddi bir hata yaptı."

Deniz Çoban: "En az 3 farklı açı var görünen. Basılınca Mustafa'nın ayağı büküldü. İlk ihlali Osayi yaptı, Mustafa'nın ayağı döndü. Kaza da olsa bu bir ihlaldir. Rakibinin ona doğru hamlesi yok, önüne koyduğu ayağa bastı. Osayi faul yaptı." Bahattin Duran: "Çok zor pozisyon ama çok net ispatlar var. Önce Osayi ayağa bastı, sonra Mustafa ihlal yaptı. VAR müdahalesi olup izlemeye çağırmalıydı, Mehmet Türkmen monitörde seyredip hücum faul verecekti."

Fotomaç yazarı ve A Spor yorumcusu Mustafa Çulcu da penaltı öncesi faulü Osayi'nin yaptığını belirterek, "Penaltı pozisyonundan önce Osayi rakibine faul yapıyor. Bu bariz bir hata. VAR çok kötü kararlar verdi. Hakem bu pozisyonda hata yaptı. Maçın gidişatına direkt etki eden bir pozisyon" ifadelerini kullandı.