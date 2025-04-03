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Haberler Trabzonspor Spor yazarları Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

Spor yazarları Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yı uzatmalarda 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Fotomaç gazetesi yazarları, Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 Perşembe 10:01
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Spor yazarları Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN - HAKEME RAĞMEN!

Trabzonspor, bir gün önce Inter'i Papara Park'ın çimlerine gömen U19 takımından hiç hisse kapmamış gibi bir mücadele ortaya koydu 90 dakika boyunca. Kardeşleri tarih yazarken, milyon euro'ları kazanan ağabeyleri, küme düşmeme mücadelesi veren Bodrum FK karşısında son derece kötü bir futbol ortaya koydular.

Spor yazarları Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

Fatih Tekke'nin oyuncularına 'basit oyun' nedir önce bunu öğretmesi lazım. Topu ayağına alan her oyuncu, gidiyor ama nereye gidiyor, ne yapacak, pas mı verecek, şut mu atacak belli değil. Ben söyleyeyim; gidiyorlar ve topu kaptırıyorlar. Hem takımı yoruyorlar, hem de kendilerini… Messi misiniz siz ki bu kadar topla oynuyorsunuz?

Spor yazarları Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

Küme düşme hattındaki Bodrum FK müthiş bir savunma yaptı. Sahada savaştı, bir oyun planına sadık kaldı ve maçı uzatmaya götürdü. Trabzonspor'un son derece verimsiz bir orta sahası var. Şenol Güneş denedi olmadı. Şimdi Fatih Tekke de aynı şeyi yapıyor.

Spor yazarları Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

Lundstram-Mendy orta sahasının hücuma hiçbir katkısı yok. Rakip baskı yapınca da ağır kalıyor bu ikili. Dolayısı ile savunmaya da yeteri kadar katkıları olmuyor. Trabzonspor'un beğenmeyip gönderdiği Enis Bardhi, maç boyunca çok zorluk çıkardı bordo-mavili takıma. Güzel de bir gol attı. Bodrum FK'yı hem orta alanda, hem de hücumda ayakta tutan isim oldu.

Spor yazarları Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

Trabzonspor adına işler yolunda gitmezken, maçın adamı Zubkov sahneye çıktı. Muhteşem bir golle Trabzonspor'u uykudan uyandırdı. Hem takımını, hem de tribünleri uykudan uyandırdı. O gole kadar (Dk.98) sahaya enerji veremeyen taraftar kendine geldi, rakibi baskı altına aldı.

Spor yazarları Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

Trabzonspor, Papara Park'ta taraftar coşkusu ile oynayan bir takım. Tribünlere gelen taraftarların da bunu çok iyi bilmesi gerekir.

Spor yazarları Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

Zubkov, Trabzonspor yönetiminin son dönemde yaptığı en iyi transferlerden biri. İki ayağını da çok iyi kullanıyor. Güçlü, süratli, en önemlisi de futbolu çok iyi biliyor. Oyun zekası da üst düzeyde Zubkov'un.

Spor yazarları Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

Mustafa Eskihellaç yüreği ile mücadele ediyor. Öne çıkışları çok iyi ama önde fazla kaldığı için arkasına atılan her top, Trabzonspor savunması için tehlike. Gökdeniz karşısında zorlandı Mustafa. Daha basit oynarsa takıma katkısı fazla olur.

Spor yazarları Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

Trabzonspor zorlansa da turu geçip yarı finale yükseldi. Ama bu oyun, kupa şampiyonluğu için yetmez. Takımın iskeletini oluşturan oyuncuların performanslarını yükseltmesi lazım.
Savaşmaları lazım.

Spor yazarları Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

Hakem Zorbay Küçük, Trabzonspor'un elenmesi için adeta her şeyi yaptı sahada. Gereksiz yere kartlar çıkardı. Tribünleri gerdi. Mendy'ye çıkardığı 2. sarı ve Okay'a çıkardığı ilk sarı kart amatörceydi Zorbay Küçük'ün.

Spor yazarları Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

Zorbay Küçük, bu iki amatörce hatasıyla Trabzonspor'un maçı 9 kişi tamamlamasına neden oldu. Bazı maçlarda hakemi de yenmen gerekir. Dün böyle bir maç oynadı Trabzonspor!

Spor yazarları Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

YUNUS EMRE SEL - KUPAYA TUTUNDU

Kupa macerası, bir nebze tat katabilir bu havaya. Bu umutla çıktı sahaya Trabzonspor… Kıymetini en çok yokluğunda anladığı golcüsü Banza ile maçın hemen başında golü bulsa da art arda yediği iki golle birden bire mağlup duruma düştü.

Spor yazarları Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

Ardından sezonun en maliyetsiz ama flaş transferi Mustafa ile beraberliği yakaladı. Devre bu skorla biterken, Trabzonspor oyuna kendi üstünlüğünü hissettirecek gerçekçi bir ağırlık koyamadı. İkinci yarıya oyuncu değişikliklerinin umutlarıyla girildi fakat bu değişiklikler de beklenen katkıyı yapamadı.

Spor yazarları Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

Neyse ki o birbirine benzeyen çoğunluk gruptan yetenekleriyle ayrılan birkaç isimden olan Zubkov'un bireysel becerisiyle attığı golle Trabzonspor tur atlarken moral buldu.

Spor yazarları Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

Fatih Tekke, bu "fırtınalı" takımla birlikte yeniden büyüyecekse, bir başak gibi olmalı. Yavaş yavaş filizlenmeli, yavaş işlemeli takımı. Ama bu birlikteliğin devamı için tribünlerin de aynı sabra ve zamana ihtiyacı var. Savunmada yaşanan zaaflar sezon başından itibaren artarak devam ediyor. Geçiş oyununda yapılan hatalar, kenar ortalarında yapılan zaaflar düzelmek yerine daha da kötüye gidiyor.

Spor yazarları Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

Kupa maçında bu kadar pozisyon veren bir takımın hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe derbisi için çok daha fazla önlem alması, bu hataların tekrarlanmaması için çok daha fazla çalışması gerekiyor. Trabzonspor, hakem Zorbay Küçük'ün 'engelleme çabalarına' rağmen turu geçmeyi bildi.

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