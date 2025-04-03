Spor yazarları Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçını değerlendirdi

Fatih Tekke'nin oyuncularına 'basit oyun' nedir önce bunu öğretmesi lazım. Topu ayağına alan her oyuncu, gidiyor ama nereye gidiyor, ne yapacak, pas mı verecek, şut mu atacak belli değil. Ben söyleyeyim; gidiyorlar ve topu kaptırıyorlar. Hem takımı yoruyorlar, hem de kendilerini… Messi misiniz siz ki bu kadar topla oynuyorsunuz?