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Haberler Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: 20 yıl oldu evimize dönmeyeli

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: 20 yıl oldu evimize dönmeyeli

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke karşılaşma öncesi konuştu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 15:32 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 15:34
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: 20 yıl oldu evimize dönmeyeli

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke: "Hemen hemen 20 yıl oldu evimize dönmeyeli... Bugün benim için çok heyecanlı bir gün. Bize desteğe gelen taraftarımıza 3 puan hediye etmemiz lazım. Hafta boyunca bazı sıkıntılarımız oldu ama değiştiremeyeceğimiz şeylere çok zaman harcamak ve konuşmak istemiyorum."

"ELEŞTİRİLER BANA OLSUN"

"Taraftarımızdan ricam, sezon sonuna kadar bize destek versinler. Bu milli aralar büyük takımlara avantaj olmuyor. Ancak kalan oyuncularım çok iyi çalıştı. Bu süreci camia olarak iyi geçirmek zorundayız. Oyuncularım fazlasıyla istiyor, normalleşmeye ihtiyacımız var. Sezon sonuna kadar eleştirilerin hepsi bana olsun. Oyuncular yeni bir oyun oynuyor, onların güvene ihtiyaç var. Her şey bir anda değişemez. Zor bir süreçten geçiyoruz, iyi yolda olduğumuzu ve iyi olacağını biliyorum. Oyuncuların çalışmalarından müthiş memnunum." ifadelerini kullandı.

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