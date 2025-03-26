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Haberler Trabzonspor Oleksandr Zubkov'dan Trabzonspor ve transfer itirafı!

Oleksandr Zubkov'dan Trabzonspor ve transfer itirafı!

Trabzonspor’un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, kulüp dergisinin 227 sayısında yer alan röportajında Türkiye’deki yeni hayatını, Trabzonspor’a transfer sürecini anlattı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 12:57
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Oleksandr Zubkov'dan Trabzonspor ve transfer itirafı!

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zubkov, kulüp dergisinin 227 sayısında yer alan röportajında Türkiye'deki yeni hayatını, Trabzonspor'a transferi ve adaptasyon sürecini anlattı. Futbolla tanışmasının mahallede top oynamasıyla başladığını belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Mahallede top oynarken bir antrenör beni fark etti ve takıma katılmamı teklif etti. 5-6 yaşlarındaydım. O dönem cimnastik de yapıyordum ancak babam bir seçim yapmam gerektiğini söyledi ve ben futbolu seçtim. Futbolun ciddiyetini 12 yaşında Shakhtar Donetsk'e katıldığımda anladım" dedi.

"HEMEN BATAGOV'U ARADIM"

Trabzonspor'a transfer süreci de anlatan Zubkov, "Uzun bir süreç oldu. Menajerim Trabzonspor'un benimle ilgilendiğini söylediği anda hemen Arseniy Batagov'a mesaj atıp kulüp, tesisler, sahalar hakkında her şeyi sordum. Daha önce de Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu duymuştum. Şampiyon olduklarını da biliyordum, bu da kulübün büyük hedefleri olduğunu gösteriyor. Kariyerim boyunca hep zirve için oynadım ve bu beni mutlu eden bir şey. Burada da bu geleneği sürdürmek istiyorum"

"AİLEM KİEV'DE VE ONLAR İÇİN ENDİŞELENİYORUM"

Ukrayna'da yaşanan savaşın futbol hayatına etkisini anlatan Zubkov, "Ailem, eşim, anne, babam şu an Kiev'de. Bu yüzden her gün onlar için endişeleniyorum çünkü her gün Kiev'e veya başka bir şehre füze atılıyor. Bazen telefonumda bir alarm uygulaması var. Gergin oluyorsunuz, sürekli olarak, 'durum nasıl, iyiler mi yoksa değiller mi, otoparka/sığınağa mı iniyorlar?' gibi sorular soruyorsunuz. Şahsen bu zor bir durum, ancak bu, bizim halkımızı daha da güçlü kılıyor. Sığınaktayken bombalamanın yakınlarda gerçekleştiğini çok duydum. Ve sonuçta bu durum elbette mental açıdan beni çok etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"BURADA KİLOMA DİKKAT ETMELİYİM"

Trabzon'daki ilk izlenimleriyle ilgili de konuşan Ukraynalı futbolcu, "Taraftarlar harika. Daha imza atmadan sevgilerini hissettirdiler. Sosyal medyada birçok mesaj aldım, böyle bir deneyimi daha önce yaşamamıştım. Şehir de çok güzel, doğası harika. İnsanlar çok içten ve misafirperver. Kebap ve baklava harika, biraz kilo almama sebep oldu ama dikkatli olmalıyım" şeklinde konuştu.

"GOL ATAMADIĞIM İÇİN DESTEK ALDIĞIM ZAMANLAR OLDU"

Skor üretemediği zamanlarında destek aldığını belirten Zubkov, " Bu durumla başa çıkmak için birkaç kez uzmanla çalıştım. İşler kötü gitse de yeniden başlayıp her zaman maksimumunuzu vermeniz gerekiyor. Zamanla her şey düzelecektir. O kötü günlerin beni etkilediği doğru ama profesyonel destek almak faydalı oldu" diye konuştu.

"REAL MADRİD'E ATTIĞI GOLLER HALEN AKLIMDA"

Unutamadığı gollerle arasında Real Madrid'e ve Kuzey İrlanda'ya attığı gollerin kendisi için çok özel olduğunu belirten Zubkov, " İki gol var ve asla unutmuyorum. Biri Real Madrid'e attığım gol. Evimizde oynadığımız bir maçtı, hayal edebiliyor musunuz? Bir iç saha maçı oynuyoruz ve Real Madrid'e karşı. Sanırım ikinci yarının başlarında bir gol attım. Maç boyunca 1-0 öndeydik. Sonra, onlar 95 ya da 96. dakikada gol attılar, berabere kaldık. Küçük bir kahraman olmaya çok yakındım. Diğeri ise milli takımda, Kuzey İrlanda'ya karşı oynadığımız maçtı. Onlara iki gol attım. Biri harika bir goldü, voleyle. Birçok gol pozisyonumuz da oldu ama maçı kaybetmiştik. İyi oynadığımız bu iki maçtaki goller beni sevindirdi ama kazanamadık ve üzüldüm"

Kendi en iyi 11'ini paylaşan oyuncu, şu isimleri sıraladı:

"Ter Stegen, Marcelo, Rudiger, Ramos, Dani Alves, Xavi, İniesta, Ronaldinho, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo."

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