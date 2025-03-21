Gözler yabancılarda

Fatih Tekke ve teknik heyet, kadrodaki yabancı oyuncuları da yakından takip ediyor. Özellikle sezon sonuna kadar nasıl verim alınacağı göz önünde tutuluyor. Transfer dönemi başlamadan gidecek ve kalacakların netleşmesi hedefleniyor. Şu anda mevcut kadroda John Lundstram tam gidecekken toparlayarak takımın jokeri oldu. Ukraynalı yıldızlar Batagov, Zubkov ve Sikan da geçerli not aldı. Edin Vişça takımın lideri olurken, Batista Mendy de vazgeçilmezler arasında. Simon Banza golleriyle parlarken, Nwakaeme ve Draguş'u sakatlıklar sarstı. Pedro Malheiro ve Stefan Savic ise savunmada güven veren isimler arasında.

YOĞUN FİKSTÜR GELİYOR

Fırtına, milli aranın ardından yoğun ve kritik bir fikstüre girecek. Fatih Tekke ve takımını 9 günde 3 önemli sınav bekleyecek. Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı önemli maçlarla sezonun geri kalanındaki yol haritasını çizecek. Karadeniz devi, Süper Lig'de Göztepe ve Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Bodrum FK ile çeyrek finalde kritik bir müsabaka yapılacak.

GÖZTEPE MESAİSİ BAŞLADI

Trendyol Süper Lig'de 29. haftada evinde Göztepe'yi ağırlayacak Trabzonspor'da milli arada verilen 4 günlük izin dün sona erdi. Bordo-mavili takım, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde dün toplanarak, hazırlıklarına başladı.

ERSEN MARTİN ANILDI

Bordo mavili kulüp, resmi internet sitesi üzerinden 9 Mart 2024 tarihinde vefat eden eski milli futbolcu Ersen Martin'i andı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "9 Mart 2024 tarihinde aramızdan ayrılan eski futbolcumuz Ersen Martin'i saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" denildi.