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Haberler Trabzonspor Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile kalesinde güven veriyor

Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile kalesinde güven veriyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon rakiplerine kolay kolay gol şansı vermiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 11:14
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Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile kalesinde güven veriyor

Trabzonspor'un 26 karşılaşmasının tamamında kaleyi koruyan takım kaptanı Uğurcan Çakır, ortaya koyduğu performansla kalesinde güven veriyor.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı 26 maçın 11'inde gol yemedi.

MAÇ BAŞINA 1,19 GOL YEDİ

Trabzonspor, ligde oynadığı 26 maçta 31 kez topu ağlarından çıkardı.

Bordo-mavililer, maç başına kalesinde 1,19 gol gördü.

GOL YEMEDİĞİ 11 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, ligde Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmalardan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, sahasında RAMS Başakşehir, Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0, deplasmanda da RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

11 MAÇTA 25 PUAN ALDI

Trabzonspor, gol yemediği 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik yaşayarak 25 puan topladı.

Ligde 35 puanı bulunan Karadeniz ekibi, puanların büyük bölümünü söz konusu maçlarda elde etti.

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