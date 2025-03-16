Oyuncular kazandı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımının başında sahaya çıktığı ilk maçta kazandı. Başakşehir deplasmanındaki 3-0'lık galibiyet ve ilk deplasman zaferini değerlendiren Tekke, şunları söyledi: "Önce galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Taraftarın bir beklentisi, arzusu, isteği buydu. Trabzonspor'a yakışan buydu. Önce Allah'a çok şükür, sonra takıma, başta Uğurcan'a teşekkür etmek lazım. Penaltının kurtarılması, kırmızı kart olması oyunu bizim lehimize döndürdü."

ABARTMAYA GEREK YOK

Fatih Tekke, futbolcularını överek öne çıkardı, "Abartmaya gerek yok. Farklı bir şey yok. Trabzonspor böyle oynamamalı. Taraftarımızın, sevenlerin duası. Çok şükür bunu hak etti oyuncularım. Totalde oyundan çok az şey bekliyordum, tam istediğim gibi olmasa da duygu yukarıdaydı. Bugün oyuncularımız kazanmıştır, bunda Fatih Tekke ve ekibinin hiçbir katkısı yoktur. Duaların katkısı olmuş olabilir, çok dua ettik çünkü. Biz Trabzonspor'u mutlu etmek için buradayız" ifadelerini kullandı.

İLK HEYECAN İSTANBUL'DA

Fatih Tekke, Başakşehir karşısında Trabzonspor'da teknik adam olarak ilk maç heyecanını yaşadı. 19 yıl sonra geri dönen Tekke, altyapısından yetiştiği, 1994-2000 ve 2002- 2006 yılları arasında formasını giydiği Karadeniz devinde bu kez teknik direktör olarak saha kenarında yer aldı.

SABIRLA, İNATLA, AZİMLE

3-0'lık Başakşehir galibiyetinin ardından Trabzonspor'dan özel bir paylaşım geldi. Fatih Tekke'nin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Birbirimize sarılarak; sabırla, inatla, azimle!" mesajı yayınlandı.