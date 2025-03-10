Trabzonspor'da tek hedef Ziraat Türkiye Kupası! Ligde alınan kötü sonuçların ardından...

Trabzonspor, Süper Lig'de Hatayspor yenilgisiyle büyük bir üzüntü yaşadı. Ligde henüz deplasmanda kazanamayan Fırtına, evinde de beklenmedik bir yenilgi aldı. Bordo-mavililer için 2024-2025 sezonunda artık en büyük hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası öne çıktı. Çeyrek finalde Bodrum'la oynayacak Karadeniz devi, kupayı kazanırsa birçok sorunu düzeltme şansı yakalayacak.

AVRUPA LİGİ'NE KATILIM ŞANSI

Fırtına; Türkiye Kupası şampiyonluğunu aldığı takdirde Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde edecek. Trabzonspor ayrıca taraftarlarını üzdüğü bu sezonda teselli etme ve özür dileme şansını bulacak. Aynı zamanda geçen sezon finalde kaybedilen kupa sadece 1 yıl sonra müzeye gelmiş olacak. Bordo-mavililer; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da iddialı olduğu kupada önemli bir iş başaracak.

EN SON 2019-2020 SEZONUNDA

Geçen sezon finalde kupayı şanssız bir şekilde kaybeden Fırtına, daha önce 9 kez BU turnuvada mutlu sona ulaşmasını bildi. En son 2019-20 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyan bordomavililer, 5 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlama niyetinde. Trabzonspor; 2002-2003 ve 2009-2010 sezonlarında da zirve yarışından koptuktan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu elde etmişti.

ŞAMPİYONLUKLAR İSTANBUL'DA

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbul'da kazanılan finaller dikkat çekiyor. 2004 ve 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğa uzanan Fırtına, 1994-95'te de iki ayaklı oynanan finalin ilk maçında İstanbul'da Galatasaray'ı 3-2 yenmiş, rövanşı da sahasında 1-0 kazanmıştı. 1977'de de Beşiktaş'a karşı İstanbul'da kupa geldi.

BODRUM'LA İÇ SAHADA

Çeyrek finalde Bodrum FK ile eşleşen Trabzonspor iç saha avantajına sahip. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde tur biletini alması halinde bordo-mavililerin yarı finaldeki rakibi Beşiktaş-Göztepe maçının galibiyle karşılaşacak.

6 FARKLI HOCAYLA

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşırken 6 farklı teknik direktör bu başarıyı gösterdi. Ahmet Suat Özyazıcı; 1977, 1978 ve 1984'te kupayı kazanırken; Şenol Güneş de 1995 ve 2010'da mutlu sona ulaştı. Trabzonspor'da kupayı kazanan tek yabancı teknik direktör 1992'de kazanan Belçikalı Urbain Braems oldu. Kupada ayrıca Samet Aybaba (2003), Ziya Doğan (2004) ve Eddie Newton (2020) zirveye çıktı.