  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için organizasyon

Trabzonspor'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için organizasyon

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için etkinlik düzenlendi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 09:46
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için organizasyon

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için etkinlik düzenlendi.

Kulüpten konuyla ilgili olarak açıklama geldi.

Trabzonspor'un resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Gözde Atasoy, Kadın Komisyonu Başkanımız Prof. Dr. Ebru Çolak, Genel Müdür Yardımcımız Funda Dağıstanlı, Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı oyuncularımız ve kulübümüzün kadın çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Holiday Inn Otel'de gerçekleştirilen buluşmada kadın emeğinin ve dayanışmanın önemi vurgulandı. Trabzonspor ailesinin ayrılmaz bir parçası olan kadın çalışanlarımızla birlik ve beraberlik içinde geçen gecede anlamlı mesajlar verildi.

Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Gözde Atasoy, bu özel günde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek katılımcılara teşekkür etti.

Ayrıca Genel Müdür Yardımcımız Funda Dağıstanlı, bu anlamlı günün anısına Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Gözde Atasoy'a plaket takdim etti." ifadeleri yer aldı.

Cenk Tosun'a sürpriz talip! Tolgay'ın rakibi olacak
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray için flaş yorum! ''Okan Buruk'a sonsuz destek var''
İmamoğlu işi gücü bıraktı Türkiye turuna çıkıyor! 5 yıl önce gerçekleşen restorasyonu yeni gibi servis etti
G.Saray'da gündem yeniden Pena!
G.Saray'dan stoper hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo'dan şok sözler! "Çok çirkinsin" Ronaldo'dan şok sözler! "Çok çirkinsin" 08:57
Bugünkü maçlar 8 Mart Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 8 Mart Cumartesi 2025 07:59
Beşiktaş'tan G.Saray derbisi öncesi hakem talebi! Beşiktaş'tan G.Saray derbisi öncesi hakem talebi! 00:43
F.Bahçe'de Medina isyanı! F.Bahçe'de Medina isyanı! 00:43
Bodrum 3 puanı kaptı! Bodrum 3 puanı kaptı! 00:43
A. Efes'ten kritik galibiyet! A. Efes'ten kritik galibiyet! 00:43
Daha Eski
Üç büyüklerin maaş harcamaları açıklandı! Üç büyüklerin maaş harcamaları açıklandı! 00:43
Lukaku'dan Mourinho açıklaması! Lukaku'dan Mourinho açıklaması! 00:43
G.Saray o ismi gönderdiğine bin pişman! G.Saray o ismi gönderdiğine bin pişman! 00:43
Ada'nın Semih ısrarı sürüyor! Ada'nın Semih ısrarı sürüyor! 00:43
G.Saray'a o isimden olumsuz yanıt! G.Saray'a o isimden olumsuz yanıt! 00:43
F.Bahçe'nin çeyrek final ihtimali açıklandı! F.Bahçe'nin çeyrek final ihtimali açıklandı! 00:43