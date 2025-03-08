Trabzonspor 1-2 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, evinde Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Zorlu mücadeleye 2-1'lik galibiyetle Hatayspor damgasını vurdu.

İLK YARIDA 2 GOL

Mücadelenin ilk dakikalarından itibaren tempolu bir oyunun olduğu maçta 22. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Fernandes'in soldan yaptığı ortada altıpas çizgisi üzerindeki Görkem Sağlam kafasının arkasıyla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor, 27. dakikada bir penaltı pozisyonu kazandı. Sikan'ın şutunda top yerde yatan Kilama'nın eline çarptı ve hakem Alper Akarsu penaltı kararı verdi. Ancak, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem kararını iptal etti.

41. dakikada Trabzonspor'un Zubkov ile kazandığı serbest vuruş ise direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

42. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Sikan'ın soldan yaptığı ortada Zubkov'un kafa vuruşu kaleci Bekaj'dan döndü, ancak Zubkov yatarak sol ayağıyla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

İKİNCİ YARIDA ATAKAŞ HATAYSPOR 3 PUANI KAPTI

51. dakikada Sikan'ın ortasında ceza alanı içinde Banza, Kilama ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu, maçta ikinci kez penaltı kararını Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla inceleyerek iptal etti.

57. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

64. dakikada Sikan'ın pasında ceza alanı sol çaprazından Zubkov'un şutunda top, kaleci Bekaj'da kaldı.

65. dakikada Hatayspor yeniden öne geçti. Massanga'nın uzak mesafeden sert şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 1-2.

68. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

77. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

88. dakikada Dragus'un pasında yakın mesafeden Lundstram'ın şutunda top, üst direğe çarparak auta çıktı.

Konuk takım, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

PUAN DURUMU VE SONRAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla Trabzonspor 32 puanda kaldı. Atakaş Hatayspor ise 16 puana yükseldi. Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Atakaş Hatayspor ise evinde Net Global Sivasspor'u ağırlayacak.