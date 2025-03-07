  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor’a iyi bakacağız

Trabzonspor’a iyi bakacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi. Şenol Güneş, takımın mevcut durumuna değinerek, "Trabzonspor'da A Takım dışında herkes başarılı. Kupada devam ediyoruz, ligde kötüyüz. Trabzonspor bizim gözümüzdür, ona iyi bakacağız ve onu layık olduğu şekilde başarılı hale getireceğiz" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, "Hedefimiz kupayı kazanarak Avrupa'ya gitmek, ligde de ilk 5'i tekrar yakalamak" diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor’a iyi bakacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi. Şenol Güneş, takımın mevcut durumuna değinerek, "Trabzonspor'da A Takım dışında herkes başarılı. Kupada devam ediyoruz, ligde kötüyüz. Trabzonspor bizim gözümüzdür, ona iyi bakacağız ve onu layık olduğu şekilde başarılı hale getireceğiz" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, "Hedefimiz kupayı kazanarak Avrupa'ya gitmek, ligde de ilk 5'i tekrar yakalamak" diye konuştu.

CEVABI DOĞRU DEĞİL

Bordo-mavili teknik adam, "Muhammed Cham ve Tolunay Kafkas ile konuştum. Yorumu herkes yapabilir. Muhammed Cham'a kim söyledi bilmiyorum, şeytanlar her yerde var. Türkçe bilmeden, Tolunay Hoca'yı mı takip etmiş? Bir şeytan söylemiş işte. Cevabı doğru değil ama iyi oynadıktan sonra böyle konuşursak, iyi oyuncu ve insan kimliğimiz oturmamıştır. Onu uyardım, işine bakmasını söyledim" yorumunu yaptı.

10 YILLIK PLANLAMA

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Trabzonspor, 2025 ile 2035'i planlamalı. Hem yerel hem de global bir Trabzonspor oluşturmak için planlamamızı yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

U19'A TEBRİK

Güneş, basın toplantısında UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale kalan U19 takımını tebrik etti, "Başta Güngör Şahinkaya ve Eyüp hocayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hem kendi sahamızda hem İtalyan takımlarına karşı oynadık, umarım bu devam eder. Sonuç ne olursa olsun iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

LUNDSTRAM'A ÖVGÜ

John Lundstram'a özel bir parantez açan Şenol Güneş, "Orta sahadaki yabancı oyuncuların hepsine gidebilir dedim ama John Lundstram; çok iyi profesyonel bir oyuncu. Trabzonspor'a layık oyuncular her zaman devam eder. Kendisi hızlı bir oyuncu olmasa da oyun aklı çok hızlı" bilgisini paylaştı.

İngiliz devi Yusuf için Kadıköy'e geldi!
G.Saray'ın Boey planı ortaya çıktı!
DİĞER
Çağla Şıkel’in sabah kahvaltısından sonra bu kez de akşam yemeği olay oldu! Bakın akşam yemeğinde ne vardı?
Peyzaj mimarı Ece Gürel'den acı haber! Hayatını kaybetti
Mou'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında!
Osimhen için yeniden İtalya iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mou'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında! Mou'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında! 01:37
Mou'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında! Mou'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında! 01:35
Mourinho'dan uzun soruya ilginç tepki! Mourinho'dan uzun soruya ilginç tepki! 01:34
Beşiktaş yeni santrfor için hedefini belirledi! Beşiktaş yeni santrfor için hedefini belirledi! 01:23
Mourinho'dan uzun soruya ilginç tepki! Mourinho'dan uzun soruya ilginç tepki! 01:20
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:15
Daha Eski
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:11
G.Saray'dan Barış Alper'e yeni sözleşme! G.Saray'dan Barış Alper'e yeni sözleşme! 01:05
Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası 00:58
Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası 00:58
Jose Mourinho: Tur henüz bitmedi! Jose Mourinho: Tur henüz bitmedi! 00:46
İşte güncel ülke puanımız! İşte güncel ülke puanımız! 00:46