Trabzonspor’a iyi bakacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi. Şenol Güneş, takımın mevcut durumuna değinerek, "Trabzonspor'da A Takım dışında herkes başarılı. Kupada devam ediyoruz, ligde kötüyüz. Trabzonspor bizim gözümüzdür, ona iyi bakacağız ve onu layık olduğu şekilde başarılı hale getireceğiz" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, "Hedefimiz kupayı kazanarak Avrupa'ya gitmek, ligde de ilk 5'i tekrar yakalamak" diye konuştu.

CEVABI DOĞRU DEĞİL

Bordo-mavili teknik adam, "Muhammed Cham ve Tolunay Kafkas ile konuştum. Yorumu herkes yapabilir. Muhammed Cham'a kim söyledi bilmiyorum, şeytanlar her yerde var. Türkçe bilmeden, Tolunay Hoca'yı mı takip etmiş? Bir şeytan söylemiş işte. Cevabı doğru değil ama iyi oynadıktan sonra böyle konuşursak, iyi oyuncu ve insan kimliğimiz oturmamıştır. Onu uyardım, işine bakmasını söyledim" yorumunu yaptı.

10 YILLIK PLANLAMA

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Trabzonspor, 2025 ile 2035'i planlamalı. Hem yerel hem de global bir Trabzonspor oluşturmak için planlamamızı yapmamız lazım" ifadelerini kullandı.

U19'A TEBRİK

Güneş, basın toplantısında UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale kalan U19 takımını tebrik etti, "Başta Güngör Şahinkaya ve Eyüp hocayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hem kendi sahamızda hem İtalyan takımlarına karşı oynadık, umarım bu devam eder. Sonuç ne olursa olsun iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

LUNDSTRAM'A ÖVGÜ

John Lundstram'a özel bir parantez açan Şenol Güneş, "Orta sahadaki yabancı oyuncuların hepsine gidebilir dedim ama John Lundstram; çok iyi profesyonel bir oyuncu. Trabzonspor'a layık oyuncular her zaman devam eder. Kendisi hızlı bir oyuncu olmasa da oyun aklı çok hızlı" bilgisini paylaştı.