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Haberler Dünya Kupası Norveç-Fransa maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

Norveç-Fransa maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu son hafta maçlarında Norveç ile Fransa karşı karşıya geliyor. İlk 2 maçını kazanarak gruptan çıkmayı garantileyen 2 ekip liderlik mücadelesi için karşı karşıya geliyor. Norveç-Fransa maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 21:53 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 22:38
Norveç-Fransa maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu son hafta maçlarında Norveç ile Fransa karşı karşıya geliyor. İlk 2 maçını kazanarak gruptan çıkmayı garantileyen 2 ekip liderlik mücadelesi için karşı karşıya geliyor.

Norveç-Fransa maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Norveç: Selvik, Ostigard, Bjorkan, Falchener, Berg, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb, Larsen.

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Hernandez, Kone, Tchouameni, Dembele, Olise, Doue, Mbappe.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

NORVEÇ-FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Norveç-Fransa maçı 26 Haziran Cuma günü oynanıyor.

NORVEÇ-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Norveç-Fransa maçı TSİ 22.00'de başladı.

NORVEÇ-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç-Fransa maçı TRT 1/tabii platformlarından naklen ve şifresiz olarak canlı olarak yayınlanıyor.

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