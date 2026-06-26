Norveç-Fransa maçı CANLI İZLE | 2026 Dünya Kupası CANLI MAÇ

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu son hafta maçlarında Norveç ile Fransa karşı karşıya geliyor. İlk 2 maçını kazanarak gruptan çıkmayı garantileyen 2 ekip liderlik mücadelesi için karşı karşıya geliyor.

Norveç-Fransa maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Norveç: Selvik, Ostigard, Bjorkan, Falchener, Berg, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb, Larsen.

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Hernandez, Kone, Tchouameni, Dembele, Olise, Doue, Mbappe.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Dembele açılışı yaptı! Fransa maça fırtına gibi başladı! pic.twitter.com/sKE7auTVvd — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

⚽ Ousmane Dembele! Tam köşeye çok klas şahane bir plase! pic.twitter.com/M57Zy9eaEu — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

Norveç'ten saniyeler içinde cevap geldi! Aasgaard güzel bir vuruşla farkı 1'e indirdi! pic.twitter.com/uCIHup8jOs — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

Ousmane Dembele'den hat-trick! Yine soluna çekiyor yine köşeye yolluyor! ⚽ pic.twitter.com/gVZAjtHFuo — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

NORVEÇ-FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Norveç-Fransa maçı 26 Haziran Cuma günü oynanıyor.

NORVEÇ-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Norveç-Fransa maçı TSİ 22.00'de başladı.

NORVEÇ-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç-Fransa maçı TRT 1/tabii platformlarından naklen ve şifresiz olarak canlı olarak yayınlanıyor.